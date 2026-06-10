DAL LICEO COREUTICO AL PALCOSCENICO: ILARIA ED ELEONORA TORNANO A TERAMO PER RACCONTARE IL LORO SUCCESSO

Un ritorno carico di emozione e significato quello di Ilaria Centola ed Eleonora Di Saverio al Liceo Coreutico “Melchiorre Delfico” di Teramo, la scuola che ha contribuito a formare il loro percorso artistico e professionale. Le due ex allieve sono state protagoniste del progetto “A lezione con gli ex allievi”, promosso dal docente di danza contemporanea Manuele Giovannelli sotto la supervisione della dirigente scolastica Daniela Baldassarre.

L’iniziativa ha offerto alle studentesse dell’istituto l’opportunità di confrontarsi con due giovani professioniste che, partendo proprio dalle aule del Coreutico teramano, hanno trasformato la passione per la danza in una carriera.

La prima masterclass è stata affidata a Ilaria Centola, diplomata nel 2015 e tra le prime studentesse del liceo. Dopo il diploma ha perfezionato la propria formazione al Balletto di Toscana di Firenze, diretto da Cristina Bozzolini, prendendo parte a numerose produzioni e tournée nei più importanti teatri italiani. Oggi continua la sua attività artistica e didattica ed è tra i ballerini che accompagnano nei concerti Gaetano Curreri, storica voce degli Stadio.

La seconda giornata ha visto invece protagonista Eleonora Di Saverio, diplomata nel 2019. Dopo gli studi al Coreutico è stata ammessa all’Accademia Nazionale di Danza di Roma, dove nel 2023 ha conseguito la laurea triennale con una ricerca dedicata al dialogo tra danza classica e contemporanea. Nel 2025 ha completato il biennio di specializzazione per la formazione dei docenti, approfondendo in particolare la notazione coreutica di Henri Justamant. Attualmente insegna nelle scuole della provincia di Teramo e prosegue il proprio aggiornamento professionale attraverso stage e workshop.

Le due giornate non si sono limitate all’aspetto tecnico, ma hanno rappresentato un’importante occasione di confronto umano e professionale. Attraverso il racconto delle loro esperienze, Ilaria ed Eleonora hanno mostrato alle allieve come talento, sacrificio e determinazione possano aprire le porte a importanti opportunità nel mondo della danza.

Un’esperienza che ha lasciato il segno nelle giovani studentesse del Coreutico, rafforzando il legame tra chi ha già intrapreso la propria strada professionale e chi sta muovendo oggi i primi passi verso il futuro, inseguendo i propri sogni a ritmo di danza.