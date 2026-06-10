TENTATE A TERAMO CINQUE TRUFFE AGLI ANZIANI IN POCHE ORE

Nelle ultime ore nella città di Teramo si sono registraticinquetentativi di truffe ai danni di persone anzianema fortunatamente le vittime che hanno fiutato l’inganno lasciandoi malfattori a mani vuote.

Il copione sempre uguale seppur con piccole variazioni segno dellacompetenzacriminale dei truffatori. Tutti gli anziani di età compresa tra i 70 e gli 85 anni sono stati chiamati presso l’utenza telefonica fissa:

Nelprimocaso una donnariceveva una chiamata da un sedicente carabiniereche le comunicavadei problemi sulla sua autovettura, quando la donna riferiva che non aveva autovetturel’interlocutore chiedeva se aveva oroa questa ulteriore richiesta la donna chiudeva la chiamata e avvisavalacognata che allertava il 112.

Nelsecondocaso unuomo ha ricevuto una telefonata da parte di un sedicente carabinierechegli chiedeva di recarsi presso la casermadi Teramopoichégli avevano clonato la targa dell'autovettura e con questaera stata perpetratarapina, l’anziano molto scosso chiudeva la chiamata e contattava il nipote che allertavaimmediatamenteil 112.

Nelterzocasounuomo veniva contattato da un sedicente maresciallodei carabinieri, il quale riferiva che vi erano dei problemi sull'intestazione della sua autovettura e si sarebbe dovuto presentare in caserma. L’uomosicuro di non aver problemi sulla sua auto agganciava il telefono e chiamava questacaserma per segnalare l’accaduto.

Nelquartocaso una donna ricevevalachiamata di unsedicente carabiniere il quale gli comunicava chedei malviventiavevano usato lasuaauto per fare una rapina in una gioielleria diTeramo e quindiper evitare conseguenze penali doveva pagare dei soldi.La donna non credeva a tale affermazione e riagganciava il telefonochiamando immediatamente il 112.

Nelquintocaso una donna ricevevauna telefonata da un sedicente carabiniere diTeramo.L'uomo riferiva che si era verificato un furto presso un'oreficeria vicino alDuomo e i malfattori fuggivano con una fiat punto successivamente ritrovata e all'internodella stessa veniva rinvenutoun fascicolo con il nome del marito. Il sedicente carabiniere invitavaladonna a far presentare in caserma il marito. La donna molto lucida informava l’interlocutore che loro non hanno una punto inoltre il maritoda molti anni gestisce una attività proprio nei pressi della caserma dei carabinieri e conoscendoli tutti gli era sembrato strano che chiamassero in casa per una cosa cosìgrave ma lo avrebbero sicuramente contattato nel suo esercizioe che pertanto si sarebbe rivolta ai carabinierialchèla comunicazione veniva interrotta dal chiamante, tuttavia lo stesso alcuni minuti doporichiamava riferendo che come carabinieri stavano facendo delle prove per allertare le persone contro le truffe e lei era stata brava a sventarla, la donna non andava oltre nella comunicazione abbassando la cornetta..

Adesso i militari dell’Arma stanno svolgendo puntuali accertamenti per addivenire agli autori di tali odiosi reati, che seppur architettati con criminale fantasia sono stati bloccati dalle vittime designate.

In tale settore continua senza sosta l’attività informativa dei Carabinieri del Comando Provinciale di Teramo, al fine di mettere in guardia gli anziani circa truffe architettate nei loro confronti. L’esito di questa incessante attività già avviata da anni e rafforzata in corso d’opera si è nel tempo arricchita di ulteriori tasselli al fine di poter raggiungere più persone possibili e non solo anziani ma anche congiunti, vicini, conoscentietc. al fine di creare una rete di protezione a favore di soggetti fragili che sovente vengono presi di mira. I risultati di talicampagne informativesono stati al momento lusinghieri infatti già da diversi mesi in provincia non si registrano truffe ai danni di anziani, anzi si sono registrati molteplici tentativi che non sono andati a buon fine a seguito delle reazioni delle vittime ovvero di persone a queste vicine, che non solo non sono cadute nel tranello ma hanno prontamente denunciatoi fattiper consentire ai Carabinieri e alle altre Forze di Polizia di procedere nei confronti di questi biechi malfattori al fine di assicurarli alla Giustiziae il caso di queste questicinquetentativi è la conferma.Nonostante il fenomeno in provinciaè in netto calonon bisogna in nessun modo abbassare la guardia, infatti seppur non portate a termine i tentativi di truffavengono messe in attoe pertanto i Carabinieri continueranno a effettuaretali campagne informative.

Di pari passo con l’attività preventiva i Carabinieri stanno infondendo il massimo sforzo anche nella fase repressiva infatti tutti i casi di truffe ai danni di anziani consumati o tentati vengono a fondo investigati al fine di arrivare all’identificazione dei colpevoli.

“L’Arma, da sempre vicina allapopolazione, in questecampagnedi sensibilizzazionecontinuerà aspiegareai cittadini quali sono le modalità più ricorrenti con le quali i truffatori agiscono e quali contromisure devono essere adottate per contrastarle,auspicandoche agli incontri partecipinooltre agli anzianianche chi è piùlorovicino,comeifigli einipoti,in modo chela contiguità affettivapossaaccrescerela necessaria consapevolezzadei rischi che corronogli anzianiela conoscenza dellenorme di condotta da tenere perscongiurarli”.

In particolare,nel corso degli incontri i carabinieri hannosintetizzato alcune delle modalità con cui più frequentemente vengono perpetrate le truffe. Inmodo semplice è statoraccomandando che:

- “per nessun motivo deve essere consentito l’accesso agli sconosciuti che dovessero presentarsi al portone o sull’uscio di casa;”

- “nessun ente chiede per telefono di recarsi agli sportelli bancomat per prelievi o per bonifici;”

- “nessun avvocato, Forza di Polizia o assicurazione chiede per telefono soldi per liberare congiunti a seguito di mancati pagamenti, sinistri stradali etc ;”

- “nessuna banca o ufficio postale si reca in casa per controllare le banconote prelevate allo sportello;”

- “bisogna diffidare di telefonate di presunti congiunti che chiedono il pagamento per la consegna di pacchi;”

- “ giammai Carabinieri e altre FF. di Polizia si present a no presso le abitazioni, in uniforme o in abiti civili, per riscuotere soldi ;”

- “in ogni caso di dubbio sull’identità degli interlocutori, telefonare immediatamente al “112” per consentire alla più vicina pattuglia dell’Arma dei Carabinieri e delle altre Forze di Polizia di intervenire per evitare spiacevoli conseguenze;”

- “occorre sempre denunciare alle Forze dell’Ordine eventuali truffe, così come vanno immediatamente segnalati contatti che possano apparire sospetti o chiari tentativi di truffa.”

Inoltre,siraccomanda di:

1) visitare online il sito istituzionale dell’Arma per:

- consultare la pagina tematica Truffe agli anziani (carabinieri.it) , che riporta, tra l’altro, utili esemplificazioni delle truffe maggiormente ricorrenti e un decalogo per tutelarsi;

- scaricare, leggere e diffondere la brochure truffe-agli-anziani.pdf (carabinieri.it) , che è una dettagliata ed utilissima monografia sull’argomento;

2) guardare i video ai seguenti link del canale YouTube dell’Arma:

I Carabinieri, come per altro tutte le Forze di Polizia,sono a completa disposizione dei cittadini nell’arcodi tuttele24 oretramite l’utenza112 peraccogliere qualsiasi segnalazione sull’argomento nonché fornire ogni utile consulenza al fine di scongiurare ogni tentativo di truffa.