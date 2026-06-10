CASTELNUOVO, AGOSTINELLI: "L'OPPOSIZIONE CONTINUA A DARE I NUMERI, MA I CANTIERI PARLANO CHIARO"*

"Ancora una volta l'opposizione continua a dare i numeri, prima sul bilancio comunale e ora sugli interventi di messa in sicurezza della frana di Castelnuovo - cosi' il sindaco di Campli Federico Agostinelli risponde alle polemiche dell'opposizione-.

La realtà dei fatti è ben diversa da quella che qualcuno tenta di raccontare. Sul territorio di Castelnuovo sono attualmente in corso interventi per circa 20 milioni di euro, a testimonianza dell'impegno concreto dell'Amministrazione per la ricostruzione e la rinascita della frazione.

Sono già stati avviati e procedono regolarmente i lavori per la realizzazione di due palazzine, di cui quella che ospitera' complessivamente 24nuovi appartamenti gia' in fase avanzata e la seconda da 6 appartamenti appena avviata. Si tratta di opere importanti e attese da anni, che stanno finalmente prendendo forma e che rappresentano un segnale tangibile del percorso di ricostruzione in atto.

Per quanto riguarda la frana, desidero rassicurare cittadini e residenti: entro la fine del mese, sarà pronto il progetto esecutivo, passaggio fondamentale che consentirà l'avvio immediato dei lavori di messa in sicurezza.

Continueremo a lavorare con serietà, responsabilità e concretezza, concentrandoci sui risultati e sulle opere che servono realmente al territorio, senza perdere tempo dietro a polemiche sterili e ricostruzioni prive di fondamento.

I cittadini possono giudicare con i propri occhi: i cantieri sono aperti, i lavori sono in corso e Castelnuovo continua a guardare avanti."