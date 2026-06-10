TERAMO CAPITALE DEL LIBRO, FRANCESCO PICCOLO AL CASTELLO DELLA MONICA

Martedì 16 giugno, alle 18:00, al Castello della Monica, si terrà la presentazione ufficiale alle nostre comunità della candidatura di “Teramo e le sue valli” a Capitale italiana del libro. Un appuntamento che vedrà insieme i 20 Sindaci dei comuni partner, i rappresentanti delle associazioni che hanno contribuito attivamente alla redazione del dossier e un ospite d’eccezione: lo scrittore e sceneggiatore Francesco Piccolo, in scena con il monologo “Il maschio Zeno Cosini” .

L’evento, nasce dalla volontà di raccontare alla comunità la visione e il programma che animano la candidatura e di valorizzare il lavoro svolto da un territorio e da una comunità di ara vasta animati dall’obiettivo di valorizzare le eccellenze, rilanciare le aree interne e creare legami e connessioni attraverso un progetto che mette al centro il valore del libro e della lettura come strumento di crescita sociale, culturale ed economica.

Ad aprire l’importante appuntamento sarà, dopo i saluti istituzionali, il Presidente della Fondazione Bellonci e della Giuria del Premio Strega e membro del comitato scientifico che ha lavorato, insieme alle associazioni, alla stesura del progetto, che presenterà il dossier di candidatura.

Una presentazione alla quale seguirà lo spettacolo di Francesco Piccolo, che attraverso il protagonista del romanzo di Italo Svevo accompagnerà gli spettatori in una riflessione sull’identità maschile.

“L’evento del 16 vuol rappresentare sia un momento di condivisione con la città del percorso fatto e delle numerose iniziative che andremo a realizzare – sottolinea il Sindaco Gianguido D’Alberto – sia l’occasione per valorizzare l’impegno di tutti coloro che hanno contribuito alla redazione del dossier, dai Comuni al mondo delle associazioni. Un dossier che rappresenta il racconto di un territorio, il nostro, che nonostante le difficoltà che ha vissuto, a partire dai due sismi del 2009 e del 2016-2017, non si è mai arreso ed è rinato anche grazie al fermento culturale che caratterizza le diverse realtà. In questo percorso il libro e la lettura hanno rappresentato e rappresentano un importante strumento di sviluppo e coesione sociale. Un ringraziamento particolare va a Francesco Piccolo per essersi reso disponibile a condividere con noi questo momento. Il monologo che porterà in scena arricchirà di ulteriore significato un pomeriggio che non poteva trovare teatro migliore del Castello Della Monica. Uno spazio che riveste un’importanza strategica anche all’interno del percorso di candidatura a Capitale Italiana del Libro”.

“La candidatura di “Teramo e le sue Valli” a Capitale Italiana del Libro – evidenzia l’Assessore alla Cultura Stefania Di Padova – nasce come un vero e proprio progetto corale, che coinvolge istituzioni, associazioni culturale, scuole, biblioteche, luoghi di aggregazione. Un progetto che vuole creare legami, che mette al centro il dialogo, che porta il libro fuori dai contesti tradizionali. Per questo abbiamo voluto che la presentazione del dossier alla città fosse molto di più di un semplice appuntamento istituzionale. L’evento del 16 sarà l’occasione per emozionare e trasmettere ai cittadini quell’entusiasmo che ha animato il dossier e che nasce dalla consapevolezza delle potenzialità che andremo ad esprimere nel corso del progetto. Perché il libro rappresenta uno straordinario veicolo di inclusione sociale e di sviluppo individuale e collettivo e questo territorio, investendo sulla promozione della lettura ha investito e sta investendo sul suo presente e sul suo futuro. Siamo inoltre particolarmente felici di poter avere con noi Francesco Piccolo, scrittore e sceneggiatore tra i più acuti del panorama letteraria italiano”.