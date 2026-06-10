𝗙𝗥𝗔𝗡𝗔 𝗗𝗜 𝗖𝗔𝗦𝗧𝗘𝗟𝗡𝗨𝗢𝗩𝗢: 𝗗𝗜𝗘𝗖𝗜 𝗔𝗡𝗡𝗜 𝗗𝗔𝗟 𝗧𝗘𝗥𝗥𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗡𝗧𝗘 𝗘𝗩𝗘𝗡𝗧𝗢, 𝗡𝗢𝗡 𝗨𝗡 𝗦𝗢𝗟𝗢 𝗚𝗜𝗢𝗥𝗡𝗢 𝗗𝗜 𝗖𝗔𝗡𝗧𝗜𝗘𝗥𝗘

A quasi un decennio dal sisma del 2016 e a quasi otto anni dal finanziamento dell'opera, a Castelnuovo di Campli 𝗻𝗼𝗻 𝗲̀ 𝗮𝗻𝗰𝗼𝗿𝗮 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗮𝗽𝗲𝗿𝘁𝗼 𝘂𝗻 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝗰𝗮𝗻𝘁𝗶𝗲𝗿𝗲. La messa in sicurezza del versante Siccagno e della parte storica del paese — un intervento da 𝟲,𝟴 𝗺𝗶𝗹𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗲𝘂𝗿𝗼, interamente coperto dai fondi della ricostruzione — 𝗲𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗮𝗿𝘁𝗮. E la responsabilità 𝗻𝗼𝗻 𝗲̀ 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗶𝗰𝗮: 𝗲̀ 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗮.

Vale la pena ricordare di cosa stiamo parlando. Nel febbraio 2017 una frana colpì l'abitato di Castelnuovo al punto da imporre l'𝗲𝘃𝗮𝗰𝘂𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗮 𝟮𝟬𝟬 𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶. 𝗡𝗲𝗹 𝟮𝟬𝟭𝟴 𝗮𝗿𝗿𝗶𝘃𝗮𝗿𝗼𝗻𝗼 𝗶 𝗳𝗼𝗻𝗱𝗶. Da allora, mentre il versante resta a rischio e la parte storica del paese aspetta, la macchina comunale ha prodotto 𝗰𝗮𝗿𝘁𝗲, 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝘀𝗶 𝗲 𝗽𝗮𝗿𝗰𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗹𝗲𝗴𝗮𝗹𝗶. 𝗡𝗼𝗻 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮.

Nell'estate del 2024 l'amministrazione ha deciso di scaricare sui propri uffici la colpa dei ritardi. Ha avviato la 𝗿𝗲𝘃𝗼𝗰𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗥𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗨𝗻𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗣𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 — che era anche Responsabile dei Lavori Pubblici del Comune, un tecnico — per 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗶𝗿𝗹𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝘂𝗻 𝗮𝘃𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁𝗼. Una scelta che, già in partenza, 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘀𝘁𝗮𝘃𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗾𝘂𝗮𝗻𝘁𝗼 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝘁𝗼 𝗱𝗮𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗶 𝗲 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗟𝗶𝗻𝗲𝗲 𝗚𝘂𝗶𝗱𝗮 𝗔𝗡𝗔𝗖, che riservano il ruolo di RUP a una figura tecnica, a maggior ragione per un'opera ingegneristica complessa come questa.

A mettere nero su bianco come stessero davvero le cose è stata la stessa allora 𝗦𝗲𝗴𝗿𝗲𝘁𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲, in un atto formale agli atti dell'ente in cui aggiungeva che 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝘃𝗼𝗰𝗮 𝗻𝗼𝗻 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗱𝗲𝘃𝗮 𝗮𝗶 𝗿𝗲𝗾𝘂𝗶𝘀𝗶𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗹𝗲𝗴𝗴𝗲 per difetto di motivazione; e, in caso di ricorso davanti al giudice del lavoro, 𝗶𝗹 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲 𝘀𝗮𝗿𝗲𝗯𝗯𝗲 "𝗰𝗼𝗻 𝗼𝗴𝗻𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀" 𝘂𝘀𝗰𝗶𝘁𝗼 𝘀𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝘁𝘁𝗼.

Contro questa decisione assurda si è levata con forza anche la voce dei cittadini: il comitato "𝗖𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹𝗻𝘂𝗼𝘃𝗼 𝗻𝗲𝗹 𝗰𝘂𝗼𝗿𝗲", nato proprio all'indomani dell'evento calamitoso per tutelare la frazione, ha insistito a più riprese affinché non si perdesse tempo prezioso e rimanesse in carica il vecchio RUP, profondo conoscitore della macchina tecnica e dell'iter. Ma noncurante degli avvertimenti legali e dei disperati appelli della comunità, 𝗹'𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗵𝗮 𝘁𝗶𝗿𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼, procedendo comunque alla rimozione.

Il risultato è che, due anni e un nuovo RUP dopo, 𝘀𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗲𝘀𝗮𝘁𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗹 𝗽𝘂𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮. 𝗟𝗮𝘃𝗼𝗿𝗶 𝗺𝗮𝗶 𝗶𝗻𝗶𝘇𝗶𝗮𝘁𝗶. Procedura impantanata tra rilievi e contestazioni. 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗼𝗿𝗺𝗮𝗶 𝗮 𝘂𝗻 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗼 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗿𝗶𝘀𝗼𝗹𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, come dimostra il preavviso inviato all'impresa.

Finita qui? Purtroppo, no: 𝗼𝗹𝘁𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗱𝗮𝗻𝗻𝗼, 𝗹𝗮 𝗯𝗲𝗳𝗳𝗮 — 𝗮 𝘀𝗽𝗲𝘀𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮𝗱𝗶𝗻𝗶. Il dipendente rimosso ha chiesto al Comune 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗮 𝟭𝟱𝟬 𝗺𝗶𝗹𝗮 𝗲𝘂𝗿𝗼 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝘀𝗮𝗿𝗰𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼, in un giudizio che l'ente rischia di perdere. E intanto i soldi pubblici sono già usciti: 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗮 𝟭𝟱 𝗺𝗶𝗹𝗮 𝗲𝘂𝗿𝗼 di spese legali per i pareri serviti a rimuovere il RUP, e 𝗮𝗹𝘁𝗿𝗶 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗮 𝟭𝟰 𝗺𝗶𝗹𝗮 𝗲𝘂𝗿𝗼 per difendersi nella causa promossa dal dipendente. 𝗨𝗻 𝗰𝗮𝗽𝗼𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼 𝗮𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗿𝗶𝗼, 𝗰𝗵𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗶𝘀𝗰𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗼 𝘀𝗳𝗮𝘀𝗰𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗯𝗶𝗹𝗮𝗻𝗰𝗶𝗼 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲.