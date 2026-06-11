VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO A TORTORETO, LA PROCURA CHIEDE L’ARCHIVIAZIONE PER I SETTE GIOVANI INDAGATI

La Procura ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta che aveva portato, il 29 agosto 2025, all’arresto di sette giovani di Sant’Egidio alla Vibrata accusati di lesioni aggravate e violenza sessuale di gruppo ai danni di una ventenne. Le accuse che avevano suscitato grande clamore mediatico, finendo anche sulle principali testate nazionali, sono state infatti ritenute non più sostenibili alla luce degli approfondimenti investigativi svolti nel corso dell’indagine. I sette ragazzi erano stati raggiunti da misure cautelari dopo i fatti avvenuti nella notte del 12 luglio 2025 sul lungomare di Tortoreto, nei pressi di uno stabilimento balneare. Come riporta il Centro, secondo la ricostruzione iniziale, tutto sarebbe nato da un alterco per motivi banali. Nel corso della lite sarebbero stati coinvolti un diciottenne di Alba Adriatica e una coppia di ventenni di Teramo intervenuta in sua difesa. In base all’impianto accusatorio formulato nella fase iniziale delle indagini, i sette avrebbero aggredito i giovani presenti e, approfittando della situazione, avrebbero abusato della ragazza prima di allontanarsi dall’area prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Le indagini erano state condotte dai carabinieri della stazione di Tortoreto attraverso l’acquisizione delle testimonianze delle persone coinvolte, l’ascolto di alcuni testimoni e l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona. A distanza di mesi, però, gli ulteriori accertamenti hanno portato la Procura a ritenere venuti meno gli elementi alla base delle contestazioni, formulando così la richiesta di archiviazione nei confronti di tutti gli indagati.