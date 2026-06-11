SANITÀ TERRITORIALE IN CRISI: FILE SOTTO IL SOLE E PROTESTE PER LA CARENZA DI MEDICI

Ore di attesa sotto il sole, lunghe code davanti agli ambulatori e crescenti difficoltà persino nell’ottenere prescrizioni per farmaci indispensabili. È esplosa la protesta dei cittadini assistiti dai medici di base andati recentemente in pensione, una situazione che sta creando forti disagi nel territorio comunale. Alla base del problema c’è la carenza di medici di medicina generale disponibile a prendere in carico i pazienti rimasti senza il proprio dottore di riferimento. Dopo il pensionamento di alcuni professionisti, migliaia di assistiti sono stati affidati ai medici incaricati della continuità assistenziale, con un conseguente aumento del carico di lavoro e tempi di attesa sempre più lunghi. Numerosi cittadini segnalano di essere costretti a restare per ore in fila per ottenere visite, certificati o semplici ricette mediche. Una situazione che, con l’arrivo delle alte temperature, sta alimentando malcontento e preoccupazione, soprattutto tra anziani e persone fragili. La rabbia degli utenti cresce di giorno in giorno e c’è chi annuncia l’intenzione di presentare esposti e denunce alle autorità competenti per chiedere interventi immediati. I cittadini chiedono soluzioni rapide per garantire un’assistenza sanitaria adeguata e il ripristino di un servizio essenziale che, al momento, appare in forte sofferenza. L’auspicio è che vengano individuati al più presto nuovi medici in grado di assorbire il numero di pazienti rimasti senza assistenza stabile, evitando ulteriori disagi e restituendo efficienza a un servizio fondamentale per la comunità.