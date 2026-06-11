«MAMMA HA BUTTATO 11MILA EURO NELLA SPAZZATURA», INVECE QUELL’INCASSO DEL BENZINAIO...

«I soldi li ha buttati mamma nella spazzatura». Una spiegazione che non convince, tanto che dovrà comparire davanti al Tribunale per rispondere delle accuse di appropriazione indebita e falso ideologico un uomo di 67 anni di Sulmona coinvolto nella vicenda della scomparsa di 11 mila euro provenienti dagli incassi di un distributore di carburanti cittadino. La vicenda risale all'ottobre del 2023. In un primo momento il sessantasettenne si era rivolto ai carabinieri denunciando lo smarrimento della somma. Successivamente, racconta il Messaggero, avrebbe modificato la propria versione dei fatti, sostenendo che il denaro fosse stato accidentalmente gettato via dalla madre anziana durante le normali operazioni domestiche.

Una spiegazione che non ha convinto gli investigatori. Secondo l'ipotesi accusatoria, infatti, gli undicimila euro sarebbero stati trattenuti dall'uomo, che aveva il compito di custodire gli incassi dell'attività commerciale. Oltre all'appropriazione indebita, la Procura contesta anche il reato di falso ideologico, ritenendo che le dichiarazioni rese ai militari dell'Arma contengano ricostruzioni contrastanti e non corrispondenti alla realtà.