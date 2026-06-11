TRUFFA DEL FALSO OPERATORE BANCARIO, SPARISCONO 5 MILA EURO DAL CONTO DI UN CONOSCIUTO TERAMANO

Un pomeriggio come tanti si è trasformato in un incubo per R.F., cittadino residente di Teramo, finito nella rete di una sofisticata organizzazione criminale specializzata nelle truffe informatiche ai danni dei correntisti bancari. Nel giro di pochi minuti dal suo conto corrente sono stati eseguiti bonifici istantanei per circa 5 mila euro, una somma che l'uomo spera ora di poter recuperare attraverso le denunce presentate alle autorità, in Polizia.

Tutto sarebbe iniziato intorno alle 16 di ieri, quando R.F. ha ricevuto una telefonata da un numero verde apparentemente riconducibile alla sua banca: BDM, ex Tercas con sede in viale Crispi. Dall'altra parte della cornetta un interlocutore dalla voce rassicurante, italiana e professionale, che conosceva numerosi dettagli personali del correntista, compreso l'Iban e altre informazioni relative al conto.

Il falso operatore avrebbe avvertito la vittima della presenza di due bonifici sospetti, dell'importo complessivo di quasi 5 mila euro, che alcune persone stavano tentando di effettuare. Per bloccare le operazioni e mettere in sicurezza il conto, il truffatore avrebbe quindi guidato il correntista attraverso una serie di passaggi, convincendolo ad eseguire alcune operazioni che si sono poi rivelate fatali.

«Mi hanno chiamato, mi hanno messo nel loro tranello e hanno fatto tutto quello che dovevano fare. Quando mi sono reso conto di quello che era successo era ormai troppo tardi», racconta R.F. a certastampa, ancora sotto shock per l'accaduto. L'uomo sostiene di aver richiamato il numero dal quale era stato contattato, ottenendo nuovamente risposta dagli stessi interlocutori, elemento che ha contribuito a rendere ancora più credibile la messinscena. Solo successivamente si è accorto che dal conto erano spariti i soldi. Immediata la denuncia in Questura nella serata di ieri, mentre questa mattina il correntista si è recato nuovamente presso la propria banca e presso gli uffici competenti per formalizzare ulteriori segnalazioni. «Questa è una banda di delinquenti, una vera organizzazione criminale», denuncia con amarezza la vittima, che racconta di non aver chiuso occhio per tutta la notte ripensando a quanto accaduto.

Le forze dell'ordine raccomandano la massima prudenza. Le banche, infatti, non chiedono mai telefonicamente codici di accesso, password, credenziali o autorizzazioni a operazioni bancarie. In caso di telefonate sospette è sempre consigliabile interrompere immediatamente la conversazione e contattare direttamente il proprio istituto di credito utilizzando i numeri ufficiali.