DALL'INFORMATICA ALL'ALTARE, DIEGO DI DONATO DIVENTA SACERDOTE

La Chiesa diocesana di Teramo-Atri annuncia l’ordinazione presbiterale di Diego Di Donato. La celebrazione si terrà sabato 13 giugno 2026, alle 10.30, nella Basilica Concattedrale di Santa Maria Assunta in Atri. Don Diego sarà ordinato sacerdote per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di monsignor Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo-Atri.

Nato ad Atri il 1° aprile 1986, Diego Di Donato ha frequentato il Liceo Scientifico “Saffo” di Roseto degli Abruzzi e si è laureato in Scienze Informatiche all’Università dell’Aquila. Durante gli anni universitari ha avviato un percorso di discernimento vocazionale che, nel 2019, lo ha portato a entrare nel Pontificio Seminario Regionale “San Pio X” di Chieti.

Nel suo cammino ha svolto esperienze pastorali nelle parrocchie di Chieti, Giulianova e Bellante, dove attualmente presta servizio a supporto del parroco don Attilio Ricci. Sta inoltre completando il primo anno di Licenza in Diritto Canonico alla Pontificia Università Lateranense.

Ordinato diacono transeunte il 19 dicembre 2025 nella Basilica Cattedrale di Teramo, don Diego presiederà la sua prima Messa domenica 14 giugno 2026, alle 19, nella chiesa di Santa Margherita in Atri.