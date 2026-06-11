BORSACCHIO, IL TAR RINVIA AL 2027: WWF E GUIDE CHIEDONO ALLA REGIONE DI RIPRISTINARE LE TUTELE

WWF Abruzzo e Guide del Borsacchio accolgono con favore la decisione del TAR dell’Aquila di rinviare al 26 febbraio 2027 la decisione definitiva sul ricorso presentato dalle due associazioni contro un intervento edilizio reso possibile dalla legge regionale che, nel dicembre 2023, ha di fatto cancellato la Riserva Naturale Regionale del Borsacchio, riducendone il perimetro da 1.148 a soli 24 ettari.

Il rinvio arriva in un contesto caratterizzato da importanti sviluppi istituzionali che, secondo le associazioni, confermano la fondatezza delle contestazioni avanzate. Nel gennaio 2026 il Ministero dell’Ambiente è infatti tornato a sollecitare la Regione Abruzzo, richiamandola al rispetto degli impegni formalmente assunti dal presidente della Regione per la modifica della normativa oggetto di contestazione. Nella comunicazione, il Ministero ha evidenziato come le misure adottate finora non siano conformi agli obblighi previsti dalla legislazione nazionale sulle aree protette, invitando nuovamente l’ente regionale a intervenire per superare le criticità della legge.

Le associazioni ricordano che la drastica riduzione della Riserva è stata approvata senza il coinvolgimento dell’ente locale, senza una relazione tecnico-scientifica a supporto della decisione e senza la consultazione dei portatori di interesse, passaggi che la normativa nazionale considera indispensabili per modifiche di tale portata.

Un ulteriore elemento di rilievo è emerso nel marzo 2026, quando la Prima Commissione del Consiglio regionale d’Abruzzo ha esaminato un disegno di legge che prevede il ripristino, sull’intero ex perimetro della Riserva di oltre 1.100 ettari, delle norme transitorie di tutela ambientale, in attesa di una revisione effettuata secondo le procedure previste dalla legge. Un provvedimento che, tuttavia, attende ancora il via libera definitivo del Consiglio regionale.

Alla luce di questo quadro, il TAR dell’Aquila ha ritenuto opportuno concedere ulteriore tempo alla politica regionale affinché possa attuare le soluzioni richieste dal Governo e già parzialmente recepite dagli organismi consiliari. Da qui la decisione di rinviare la pronuncia definitiva al febbraio 2027.

Secondo WWF Abruzzo e Guide del Borsacchio, la responsabilità passa ora alla Regione Abruzzo, che ha l’opportunità di approvare il disegno di legge per il ripristino dei 1.148 ettari di tutela ambientale e di avviare finalmente l’iter per l’approvazione del Piano di Assetto Naturalistico.

Le associazioni sottolineano come questo strumento possa garantire un equilibrio tra conservazione ambientale e sviluppo sostenibile, consentendo attività compatibili con il territorio, come agriturismi, agricamping e iniziative di turismo naturalistico, favorendo al contempo progetti di recupero e valorizzazione ambientale e impedendo nuove speculazioni edilizie.

«Se l’obiettivo della Regione non era la cancellazione della Riserva ma la soluzione di specifiche criticità locali – evidenziano WWF Abruzzo e Guide del Borsacchio – oggi esiste un percorso chiaro indicato sia dallo Stato sia dagli stessi organismi regionali: ripristinare le tutele sull’intero perimetro storico della Riserva, approvare il Piano di Assetto Naturalistico, nominare il Comitato di gestione e affrontare eventuali controversie attraverso gli strumenti di pianificazione previsti dalla legge».

In attesa della decisione definitiva del TAR, prevista per febbraio 2027, WWF Abruzzo e Guide del Borsacchio assicurano che continueranno a seguire con attenzione l’evoluzione della vicenda, mantenendo un atteggiamento costruttivo e aperto al confronto con tutte le istituzioni coinvolte, nell’interesse della tutela ambientale, della legalità e dello sviluppo sostenibile del territorio.