ADDIO A NATALINO IRTI, IL GIURISTA ABRUZZESE CHE HA SEGNATO IL DIRITTO ITALIANO

Si è spento all’età di 90 anni Natalino Irti, tra i più autorevoli giuristi italiani del secondo Novecento e figura di riferimento del diritto civile contemporaneo. Nato ad Avezzano, Irti lascia un’eredità culturale e scientifica che ha profondamente influenzato il panorama giuridico nazionale.

Professore ordinario dal 1968, accademico dei Lincei e presidente emerito dell’Istituto Italiano per gli Studi Storici, nel corso della sua lunga carriera ha ricoperto ruoli di primo piano nel mondo universitario, nelle istituzioni e nella professione forense, distinguendosi per il rigore delle sue analisi e per il contributo offerto al dibattito giuridico italiano. Formatosi alla scuola del grande giurista Emilio Betti, ha insegnato nelle università di Sassari, Parma, Perugia e Torino prima di approdare, nel 1977, alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza di Roma. Qui ha tenuto corsi di Istituzioni di diritto privato, Diritto civile e Teoria generale del diritto, formando generazioni di giuristi, magistrati e avvocati.

Il suo nome è legato in particolare all’opera “L’età della decodificazione”, considerata una delle riflessioni più innovative sul diritto contemporaneo. Attraverso questo studio, Irti ha analizzato il progressivo ridimensionamento del ruolo centrale del Codice civile e l’affermarsi di sistemi normativi autonomi, caratterizzati da regole e principi propri.

Accanto all’attività accademica, ha svolto un’intensa attività professionale e istituzionale. Negli ultimi anni aveva promosso la Fondazione “Nicola Irti”, dedicata allo zio che nel 1911 fondò lo storico studio legale di famiglia, con l’obiettivo di sostenere iniziative culturali e opere di solidarietà.

Numerosi i messaggi di cordoglio giunti dal mondo politico e istituzionale. Tra questi quello di Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, che ha ricordato il professore avezzanese come «uno dei più autorevoli e illustri giuristi del nostro Paese».

«Ho avuto il piacere e l’onore di conoscerlo durante i miei anni di studio all’Università La Sapienza di Roma – ha dichiarato Verrecchia – apprezzandone non solo l’altissimo spessore accademico e professionale, ma anche le straordinarie qualità umane che ne hanno fatto un punto di riferimento per generazioni di studenti e studiosi. La sua scomparsa rappresenta una grave perdita per il mondo della cultura, del diritto e delle istituzioni italiane».

Il consigliere regionale ha quindi espresso vicinanza alla famiglia e ai suoi cari, sottolineando come il pensiero e l’insegnamento di Natalino Irti continueranno a rappresentare un patrimonio prezioso per il Paese e per le future generazioni di studiosi del diritto.