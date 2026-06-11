TERAMO, L’ASSOCIAZIONE “FEDERICA E SERENA” DONA IL RICAVATO DELLE ATTIVITÀ A “DALLA MIA PARTE”

Un gesto concreto di solidarietà a sostegno dell’inclusione sociale. Questa mattina, nella Sala Giunta del Comune di Teramo, l’Associazione culturale “Federica e Serena” ha ufficializzato la donazione del ricavato delle attività realizzate durante l’anno associativo 2025-2026 all’associazione “Dalla Mia Parte” di Roseto degli Abruzzi, impegnata nel supporto alle persone con disabilità e alle loro famiglie. Alla conferenza stampa hanno partecipato la presidente dell’associazione “Federica e Serena”, Elena Di Tommaso, il tesoriere Sara Savini e il segretario Laura Cortellini. Presenti anche l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Teramo, Stefania Di Padova, e la vicepresidente dell’associazione beneficiaria, Antonella Rapini, accompagnata da alcuni ragazzi coinvolti nelle attività del sodalizio.

La raccolta fondi è il risultato di un anno intenso di iniziative culturali e sociali promosse dall’associazione, nata con l’obiettivo di trasformare il ricordo di Federica e Serena in un aiuto concreto per il territorio e per le realtà che operano nel mondo del sociale. Tra gli eventi che hanno contribuito alla raccolta spicca la quindicesima edizione di “REMIND – Festival Ideale”, andata in scena il 5 luglio 2025 al Lido Ah!Mar di Roseto degli Abruzzi, con la partecipazione di artisti di rilievo nazionale come La Niña, Davide Ambrogio e Sarafine. Grande partecipazione anche per la terza edizione di “REMIND – Winter Edition”, la rassegna musicale ospitata tra dicembre e febbraio a Casa Ruggieri di Teramo, che ha visto esibirsi, tra gli altri, Gnut, Lavinia Mancusi e Gattotoro. L’associazione “Dalla Mia Parte”, fondata nel 2019 da alcune famiglie con persone affette da disabilità motoria, sensoriale e intellettivo-relazionale, promuove percorsi di inclusione attraverso attività terapeutiche, ricreative e di aggregazione. Tra i servizi proposti figurano musicoterapia, ippoterapia e idroterapia, oltre a iniziative finalizzate a favorire la partecipazione attiva delle persone con disabilità nella vita della comunità. Le somme donate saranno destinate in particolare alla realizzazione di un Centro Estivo Inclusivo, progetto che punta a garantire a bambini e ragazzi pari opportunità di partecipazione, gioco e socializzazione durante il periodo estivo. «Ogni anno il nostro impegno nasce dal desiderio di mantenere vivo il ricordo di Federica e Serena attraverso progetti capaci di generare valore per la comunità – ha dichiarato la presidente Elena Di Tommaso –. Sostenere l’associazione “Dalla Mia Parte” significa condividere una visione fondata sull’inclusione, sulla partecipazione e sul diritto di ogni persona a sentirsi parte attiva della società. Sapere che il ricavato delle nostre iniziative contribuirà alla realizzazione di un centro estivo inclusivo ci rende particolarmente orgogliosi». L’associazione ha infine ringraziato enti patrocinatori, sponsor, partner culturali, aziende, artisti e volontari che hanno contribuito alla riuscita delle iniziative e della raccolta fondi.

Intanto è già partita l’organizzazione della XVI edizione di “REMIND – Festival Ideale”, in programma il 3 luglio 2026 nella suggestiva cornice della Fortezza di Civitella del Tronto. I biglietti per l’evento sono già disponibili in prevendita.