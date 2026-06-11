NASCE A TORTORETO LO SPORTELLO BENESSERE ANIMALE: SERVIZI, ASCOLTO E SUPPORTO PER CITTADINI CON ANIMALI D'AFFEZIONE

Offrire supporto concreto ai cittadini e favorire una convivenza armoniosa tra l’uomo e gli animali d’affezione: nasce con questi obiettivi il nuovo Sportello Benessere Animale di Tortoreto, un servizio innovativo dedicato alla comunità e alla tutela degli amici a quattro zampe - A comunicarlo è l’Assessore alle Politiche e Tutela del Mondo Animale Alessandra D’Antonio.

L’iniziativa, presentata stamattina in Sala Consiliare, si inserisce all’interno di un più ampio progetto interregionale ed è il frutto di un importante lavoro di rete che mette a sistema competenze, esperienze e territori differenti. E’ un progetto collettivo aperto a tutti: cittadini, volontari e professionisti del settore.Il progetto è stato realizzato dal Comune di Tortoreto grazie alla sinergia con le associazioni promotrici “Cani Liberi”, “A Zampe Scalze” e “Qua la Zampa”, supportate da un team di professionisti, volontari e cittadini attivi.Lo Sportello, attivo ogni primo giovedì del mese dalle ore 18:00 nella sede di Via Trieste n. 46 a Tortoreto Lido, si propone come uno spazio aperto di ascolto, orientamento e informazione.Tra i servizi previsti figurano l’ascolto e la gestione delle segnalazioni; l’orientamento in materia di adozioni responsabili, convivenza e diritti degli animali; la promozione delle attività del Rifugio Canalba e delle campagne di adozione oltre all’organizzazione di incontri formativi, giornate tematiche e momenti di confronto tra cittadini, professionisti, associazioni e istituzioni sui temi del benessere animale e dell’approccio One Health. Servizi che potranno rappresentare un utile punto di riferimento anche per la clientela turistica, sempre più attenta alle esigenze dei propri animali d’affezione durante il soggiorno in vacanza.Il Sindaco Domenico Piccioni e l’Assessore con delega alle Politiche e Tutela del Mondo Animale, Alessandra D’Antonio, esprimono grande soddisfazione per l’avvio del progetto ritenuto fondamentale per favorire maggiore consapevolezza sulla gestione degli animali domestici.Il benessere animale è parte integrante della qualità della vita e della crescita civile di una comunità. Con questo progetto Tortoreto investe sulla cultura della responsabilità, della prevenzione e della partecipazione, rafforzando al tempo stesso la propria identità di città accogliente e attenta alle esigenze di cittadini, visitatori con i loro animali d’affezione. - Conclude l’Assessore Alessandra D’Antonio.