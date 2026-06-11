CASTEL CASTAGNA SALUTA IL DOTTOR GIORGI, VA IN PENSIONE LO STORICO MEDICO DELLA VALLE SICILIANA

Il 18 maggio 2026 il dottor Domenico Giorgi, medico di famiglia di Castel Castagna, ha raggiunto il meritato collocamento a riposo. Per tanti anni è stato un punto di riferimento sanitario per il comune teramano e per l’intera Valle Siciliana.

Originario de L’Aquila, il dott. Giorgi ha scelto Castel Castagna come sua seconda casa, costruendo nel tempo un rapporto di stima e fiducia con i suoi assistiti, che andava oltre il ruolo professionale.

“Da poche settimane il dott. Domenico Giorgi si è collocato a riposo - dichiara la Sindaca Rosanna De Antoniis -. Un professionista che ha dedicato la sua carriera alla salute dei cittadini della Valle Siciliana, entrando a far parte della vita della comunità. Lo ringraziamo per il lavoro svolto e gli auguriamo una serena nuova fase”.

L’Amministrazione comunale è già al lavoro, in stretto contatto con la ASL di Teramo, per assicurare continuità assistenziale ai cittadini.

“Esprimo sincera gratitudine al Direttore Generale dott. Maurizio Di Giosia - aggiunge la Sindaca - per la disponibilità e l’attenzione riservata alle aree interne. Il suo impegno personale nel seguire la situazione è garanzia di una gestione attenta, concreta, puntuale e sempre vicina ai territori”.

L’obiettivo condiviso è individuare un nuovo medico di famiglia che possa garantire assistenza a Castel Castagna e ai comuni della Valle Siciliana, nel segno della continuità e della prossimità al cittadino.