ICTUS MENTRE È AL BAR, DONNA SALVATA PER MIRACOLO

Colpita da un ictus al bar, salvata dal medico che lavora in uno studio non lontano dal bar. La donna si trovava nel locale di Silvi assieme al marito quando è stata colta da un malore improvviso. L'infermiera di un ambulatorio Asl vicino al bar ha chiamato il medico, un cardiologo, accorso col defibrillatore. La donna era distesa priva di sensi. Dopo le prime verifiche il medico, il dottor Staffilano, ha capito che si trattava di un ictus, haeseguito quindi le manovre e i controlli del caso con la signora che aveva schiuma alla bocca. Nel frattempo è arrivata l'ambulanza da Atri e la donna si è salvata.