SEMPRE INTROVABILI LE SORELLINE SCOMPARSE, ADESSO SI INDAGA PER “SOTTRAZIONE DI MINORI”

Massimo riserbo e investigatori al lavoro senza sosta per rintracciare Alisya e Sarah Di Giacinto, le sorelle di 16 e 12 anni di cui si sono perse le tracce tra sabato e domenica scorsi. Le due giovanissime sono sparite nottetempo dalla comunità d'accoglienza di Civitella Alfedena, situata nell'area del Parco Nazionale d'Abruzzo, dove si trovavano alloggiate.

I Carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro stanno esaminando ogni possibile scenario. Per ricostruire gli ultimi spostamenti delle due minori, i militari hanno recentemente interrogato il fidanzato della sorella maggiore, un ragazzo minorenne.

Sul fronte giudiziario, la Procura sulmonese ha formalmente avviato un'inchiesta ipotizzando il reato di sottrazione di minori.

Le due minori si trovavano all'interno del circuito delle strutture protette da circa sette anni, un provvedimento scattato a causa della fine del matrimonio dei genitori e delle forti tensioni interne alle mura domestiche.