FILCA CISL ABRUZZO MOLISE: ORDINANZA CALDO 2026, UNA MISURA FONDAMENTALE PER LA TUTELA DEI LAVORATORI

L a Regione Abruzzo ha emanato l’Ordinanza Caldo 2026, un provvedimento urgente volto a garantire la sicurezza dei lavoratori dei settori Edilizia e affini, esposti ai rischi derivanti dalle elevate temperature registrate sul territorio regionale.

L’ordinanza dispone il divieto di svolgere lavorazioni nei cantieri edili e nelle cave dalle ore 12:30 alle ore 16:00, nelle aree geografiche in cui la piattaforma Worklimate (Inail, CNRIBE, Dimeila) segnala un livello di rischio ALTO. Il divieto riguarda tutte le attività non proteggibili dal sole, come lavori stradali, interventi su facciate e coperture, lavorazioni all’aperto con pesanti indumenti protettivi e, in generale, tutte le operazioni esposte alla radiazione solare diretta. Restano validi gli accordi sindacali migliorativi già in vigore a livello territoriale, aziendale o di cantiere. La violazione dell’ordinanza comporta per l’impresa inadempiente la responsabilità penale. Le imprese che sospendono le attività per caldo possono accedere alla Cassa Integrazione, a copertura economica e contributiva dei lavoratori coinvolti.

I rischi per la salute dei lavoratori a causa di Temperature, effettive o percepite, superiori ai 30°C all’ombra e umidità oltre il 70% sono elevati: il caldo può provocare calo dell’attenzione, colpi di sole, crampi, malesseri e perdita di coscienza.

Per prevenire tali rischi le imprese sono tenute a:

consultare quotidianamente i bollettini meteo e dotarsi di termometro e igrometro

rimodulare le attività nelle ore più calde, programmando la rotazione del personale esposto al sole

aumentare le pause, predisporre aree ombreggiate e fornire acqua, DPI estivi, abbigliamento chiaro e creme protettive

informare e formare i lavoratori sui rischi, con il coinvolgimento dei RLS e RLST

I lavoratori invece devono idratarsi frequentemente, evitare pasti pesanti, non operare mai da soli, rinfrescarsi regolarmente e interrompere l’attività ai primi segnali di malessere.

La Filca Cisl Abruzzo Molise è quotidianamente parte attiva nella prevenzione degli infortuni nei cantieri.

L’adozione dell’Ordinanza Caldo da parte della Regione Abruzzo rappresenta un passaggio fondamentale per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dei settori maggiormente esposti alle alte temperature.

Le condizioni climatiche che stiamo registrando impongono un’attenzione straordinaria e interventi tempestivi, affinché nessun lavoratore sia costretto a operare in situazioni che possano mettere a rischio la propria incolumità.

Come Filca Cisl Abruzzo Molise siamo impegnati quotidianamente nel monitoraggio dei cantieri, con la nostra campagna informativa “Attenzione al Caldo” e nella promozione di accordi che consentano una rimodulazione degli orari di lavoro nelle fasce più critiche della giornata.

Continueremo a sostenere imprese e lavoratori nell’applicazione delle misure previste, convinti che la prevenzione sia lo strumento più efficace per garantire sicurezza, continuità produttiva e rispetto della dignità professionale.

La tutela della salute dei lavoratori non è solo un obbligo normativo, ma un valore imprescindibile e un investimento strategico per l’intero sistema produttivo regionale.

FILCA CISL ABRUZZO MOLISE – Il Segretario Generale Giancarlo De Sanctis