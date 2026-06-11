DOMANI SARANNO CONSEGNATI I LAVORI SUL PONTE DEL SALINELLO

Saranno consegnati ufficialmente domani mattina, alle ore 11, lato Giulianova, i lavori di sistemazione del ponte in legno sul Salinello alla ditta incaricata.

Alla consegna all’impresa DGL Srl di Cellino Attanasio saranno presenti i rappresentanti istituzionali dei due Comuni, Tortoreto e Giulianova, insieme ai tecnici, al presidente Camillo D’Angelo, al consigliere delegato del primo nucleo stradale Paolo Tribuiani ed al dirigente provinciale Francesco Ranieri.

Ranieri, così come concordato con le stesse Amministrazioni comunali, ha già riconvocato il tavolo tecnico per lunedì 15 giugno alle ore 12 nella sede degli uffici tecnici in via Capuani per “condividere le fasi lavorative ed esaminare il documento denominato Verbale di Consegna” rinvenuto negli archivi e già sottoscritto dai tre Enti nel 2008.

Un documento ufficiale con il quale, dalla data di sottoscrizione, il 3 ottobre del 2008, le Amministrazioni comunali di Tortoreto e Giulianova accettano la consegna di “tutte le opere di pertinenza della passerella” facendosi carico “di tutti gli obblighi di competenza, compresa la gestione e la manutenzione sia ordinaria che straordinaria, e tutte le responsabilità, spese, oneri e gravami conseguenti alla cessione del ponte”.