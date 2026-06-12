PONTE SULLO STRETTO, L'EX GIUDICE MIELE INDAGATO: HA OTTENUTO UN INCARICO DALLA REGIONE ABRUZZO

C'è anche un incarico da 40mila euro lordi annui conferito dalla Regione Abruzzo tra gli elementi esaminati nell'inchiesta della Procura di Roma che vede indagato per corruzione Tommaso Miele, ex magistrato della Corte dei conti coinvolto nel dossier sul Ponte sullo Stretto di Messina.

L'incarico, ricevuto ad aprile dal presidente della Regione Marco Marsilio come consigliere giuridico per la gestione della ricostruzione post-frane a Chieti e Bucchianico, non presenta irregolarità contestate dagli inquirenti. Tuttavia è citato negli atti dell'indagine insieme ad altri possibili incarichi che, secondo le intercettazioni, l'ex giudice avrebbe atteso dopo il pensionamento. Con Miele risultano indagati anche Vincenzo Virgiglio e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno. Secondo l'accusa, i due avrebbero cercato di influenzare il magistrato promettendogli future nomine pubbliche in cambio di informazioni e sostegno sul procedimento relativo al Ponte sullo Stretto. Gli investigatori stanno ora analizzando telefoni e computer sequestrati per ricostruire i contatti tra gli indagati e verificare eventuali fughe di notizie sulle decisioni della Corte dei conti. Intanto Miele si è dimesso dall'incarico di presidente del collegio dei revisori dei conti del Csm.

Marsilio difende la scelta di affidare l'incarico a Tommaso Miele nonostante l'indagine che coinvolge l'ex magistrato. Il presidente della Regione Abruzzo sottolinea che un'inchiesta non equivale a una condanna e ribadisce di aver individuato una figura «tra le più qualificate» per supportare la struttura commissariale impegnata nella ricostruzione post-frane. Il governatore evidenzia che la normativa prevede il ricorso a esperti con competenze giuscontabili, spesso magistrati della Corte dei conti o consiglieri di Stato, e conferma di non avere alcuna intenzione di revocare l'incarico.