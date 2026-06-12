SCOMPARSE DALLA COMUNITÀ, NESSUNA TRACCIA DELLE SORELLE ALISYA E SARAH: L'APPELLO DELLA MADRE

Proseguono senza sosta le ricerche di Alisya Di Giacinto, 16 anni, e della sorella Sarah, 12 anni, scomparse nella notte tra sabato e domenica dalla comunità educativa "Ofh Hope" di Civitella Alfedena, dove erano ospitate dal 2024. Delle due ragazze non si hanno ancora notizie. La madre, Valentina D'Acunto, lancia un appello affinché le figlie vengano ritrovate al più presto: «Chiedo a chiunque sappia qualcosa di fare la cosa giusta e aiutare a riportarle a casa». Le indagini, coordinate dalla Procura di Sulmona e affidate ai carabinieri della compagnia di Castel di Sangro, si stanno concentrando su tutte le possibili piste. È stato ascoltato anche il fidanzato sedicenne di Alisya, che ha collaborato con gli investigatori senza però fornire elementi utili per localizzare le due sorelle. Le ricerche, attivate dalla Prefettura, si estendono in tutta Italia con il supporto delle unità cinofile. Sono state eseguite perquisizioni nella comunità, risultata priva di sistemi di videosorveglianza, e nelle abitazioni dei familiari nel territorio di Minturno, tutte con esito negativo. Secondo la ricostruzione degli investigatori, le ragazze si sarebbero allontanate dalla struttura tra le 2 e le 6 del mattino passando da una finestra laterale. Una circostanza che lascia aperti numerosi interrogativi, anche per la posizione isolata della comunità nel Parco nazionale d'Abruzzo e per l'assenza di collegamenti pubblici nelle ore notturne. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella di un eventuale aiuto esterno. Le due sorelle non hanno con sé telefoni cellulari. L'ultimo contatto con il padre risale a pochi giorni prima della scomparsa. L'associazione Penelope Abruzzo, che segue il caso, ritiene poco plausibile che le ragazze possano essersi allontanate da sole senza essere notate. Gli investigatori continuano a raccogliere elementi utili per ricostruire gli spostamenti delle due minori e individuare eventuali persone che potrebbero averle aiutate.