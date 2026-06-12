PICCHIA LA NONNA CHE LO OSPITAVA IN CASA: CONDANNATO A DUE ANNI E TRE MESI DI CARCERE

Dopo una precedente condanna per le violenze ai danni della madre, arriva un nuovo verdetto per un 29enne accusato di aver aggredito la nonna 82enne che lo aveva accolto nella propria abitazione. Il giudice Emanuele Ursini lo ha condannato a due anni e tre mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. L'anziana, residente a Cermignano, aveva inizialmente cercato di evitare guai giudiziari al nipote, ma i lividi sul volto e le lesioni riportate hanno fatto emergere la gravità dell'accaduto. Gli accertamenti medici hanno documentato un trauma cranico-facciale, contusioni allo zigomo e all'occhio, lesioni toraciche e all'avambraccio, con una prognosi di 21 giorni. Secondo la ricostruzione dell'accusa, la donna sarebbe stata colpita con schiaffi, pugni e calci durante il periodo di convivenza con il nipote. Nonostante in aula abbia cercato di minimizzare i fatti, la documentazione acquisita ha contribuito a sostenere il quadro accusatorio. Momenti di tensione si sono registrati durante l'udienza. Il 29enne, già detenuto dallo scorso ottobre per questa vicenda, è apparso agitato e avrebbe anche danneggiato un tavolo presente in aula. La richiesta della difesa di una nuova perizia psichiatrica è stata respinta dal tribunale. Per l'uomo si tratta della seconda condanna per episodi di violenza domestica. Nel 2024 era stato infatti condannato a tre anni di reclusione per i maltrattamenti inflitti alla madre, anche se la pena era stata successivamente scontata attraverso lavori socialmente utili. Con la sentenza pronunciata ieri, il giovane resterà in carcere, mentre si chiude un altro capitolo di una lunga vicenda familiare segnata da episodi di violenza.