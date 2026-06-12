TESTAMENTO DA TRENTA MILIONI DI EREDITÀ, SCOPPIA LA GUERRA TRA PARENTI

Trenta milioni di euro di eredità. Una somma che sconvolge e che può scatenare rivalità, guerre tra eredi presunti e reali ed inchieste. Quella che raccont il Centro è una complessa disputa giudiziaria tra Roma e l'Abruzzo. Nelle ultime ore la Procura della Repubblica di Sulmona ha disposto l'acquisizione della documentazione sanitaria relativa a una donna novantenne originaria di Pettorano sul Gizio, deceduta nel marzo del 2025 all'ospedale dell’Annunziata. L'attività investigativa punta a verificare eventuali elementi riconducibili all'ipotesi di circonvenzione di persona incapace. Per questo motivo gli inquirenti hanno richiesto l'intera cartella clinica e gli altri atti sanitari riguardanti gli ultimi periodi di vita dell’anziana, vedova di un magistrato. Dopo un lungo periodo trascorso nella Capitale, l'anziana era tornata a vivere nel paese d'origine. Secondo quanto riportato nell'esposto, negli ultimi anni sarebbe stata accudita da alcune persone incaricate dalla nipote, oggi iscritta nel registro degli indagati. Il denunciante sostiene che la donna, ormai non autosufficiente, avrebbe vissuto in una condizione di forte dipendenza dagli assistenti che la seguivano quotidianamente. Dopo il decesso è emerso un testamento che attribuisce l'intero patrimonio alla nipote settantenne. Una disposizione che ha dato origine a un articolato contenzioso civile, parallelo alle verifiche della magistratura penale.

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