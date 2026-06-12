LADRI ENTRANO IN CASA DEI GENITORI DEL SINDACO MENTRE CENANO, LI INSEGUE CONSIGLIERE COMUNALE E SPUNTA UN COLTELLO



Ladrii in casa dei genitori del Sindaco, interviene poliziotto neo consigliere comunale, li insegue e viene minacciato con un coltello. È successo tutto in un pugno di minuti: i ladri sono entrati in una casa di Roccacasale, dove un tentativo di intrusione ha rischiato di trasformarsi in una vicenda ben più grave. Due persone hanno cercato di entrare nell'abitazione dei genitori del sindaco Enrico Pace mentre la famiglia era a tavola. Le urla provenienti dall'abitazione hanno attirato l'attenzione di un agente di polizia libero dal servizio, recentemente eletto in consiglio comunale, che è intervenuto immediatamente qualificandosi e tentando di bloccare i sospetti. Ne è nato un inseguimento a piedi lungo le strade del paese. Durante la fuga uno dei due uomini, sentendosi ormai raggiunto, avrebbe estratto un coltello puntandolo contro il poliziotto. Poco dopo entrambi sarebbero riusciti a raggiungere un veicolo guidato da un complice e a far perdere le proprie tracce.





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