ESCURSIONISTI ROMANI DISPERSI NELLA NEBBIA SUL GRAN SASSO, RECUPERATI DAL SOCCORSO ALPINO

Si è concluso poche ore fa l’intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo per il recupero di due giovani escursionisti romani, di 25 e 27 anni, che nel tardo pomeriggio avevano perso l’orientamento in Val Maone, sul versante teramano del Gran Sasso. I due avevano programmato di affrontare la Ferrata Danesi, ma la fitta nebbia presente in quota ha reso difficile l’orientamento lungo il percorso. Invece di dirigersi verso il Rifugio Franchetti, come previsto dall’itinerario, hanno imboccato il versante opposto, finendo in una zona dove erano ancora presenti accumuli di neve. Sprovvisti dell’equipaggiamento necessario per muoversi in sicurezza su terreno innevato e dotati soltanto del kit da ferrata, i due hanno lanciato l’allarme chiedendo l’intervento del Soccorso Alpino. La centrale operativa ha immediatamente attivato una squadra della Stazione di Teramo del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, affiancata da un sanitario del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo. Una volta raggiunti dai tecnici, i due escursionisti sono stati sottoposti agli accertamenti sanitari di routine e sono risultati in buone condizioni di salute. Successivamente sono stati accompagnati in sicurezza fino alla strada, dove le operazioni di soccorso si sono concluse senza ulteriori problemi.