PRESUNTA VIOLENZA DI GRUPPO, IL COORDINAMENTO CODICE ROSSO CHIEDE LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE GARBATI

La violenza contro le donne, riconosciuta a livello internazionale come una grave violazione dei diritti umani, comprende ogni forma di abuso fisico, psicologico e verbale basato sul genere. Un fenomeno che continua a destare forte preoccupazione sociale e che, negli ultimi mesi, ha riportato al centro dell’attenzione diversi episodi verificatisi nel Teramano, da Isola del Gran Sasso ad Atri fino a Sant’Egidio alla Vibrata. Proprio da Sant’Egidio arriva una nuova polemica che coinvolge il consigliere comunale Mirko Garbati. L’esponente dell’amministrazione ha commentato sui social un articolo pubblicato dalla testata CertaStampa relativo alla vicenda della presunta violenza sessuale di gruppo avvenuta a Tortoreto, per la quale la Procura ha chiesto l’archiviazione nei confronti di sette giovani sant’egidiesi. Nel suo intervento, Garbati ha invitato coloro che avevano già espresso giudizi di condanna nei confronti dei ragazzi a “vergognarsi”. Parole che hanno suscitato la reazione del Coordinamento Codice Rosso, che ha espresso solidarietà alle donne vittime di violenza e ha sottolineato come episodi del genere dimostrino che, nonostante le numerose campagne di sensibilizzazione e il crescente numero di casi denunciati, ci sia ancora molto lavoro da fare sul piano culturale e istituzionale.

Secondo il Coordinamento, chi ricopre incarichi pubblici dovrebbe rappresentare un esempio per la comunità. Per questo motivo viene avanzata una richiesta di dimissioni nei confronti del consigliere comunale, ritenendo incompatibili alcune sue esternazioni con il ruolo istituzionale rivestito. L’associazione auspica inoltre una presa di posizione da parte del vicesindaco Alessandra Lucidi, evidenziando come la sua elezione sia avvenuta anche grazie ai voti espressi nel segno della parità di genere e della tutela dei diritti delle donne. Nel mirino del Coordinamento finiscono anche le critiche rivolte dal consigliere a quanti hanno manifestato vicinanza alla giovane coinvolta nella vicenda. Viene ricordato, in particolare, che tra le prime figure istituzionali a esprimere solidarietà alla ragazza vi fu il prefetto Fabrizio Stelo, che la ricevette in Prefettura per manifestarle sostegno e attenzione istituzionale. Per il Coordinamento Codice Rosso, le parole utilizzate dal consigliere finiscono così per coinvolgere indirettamente anche chi, a partire dalle più alte cariche dello Stato presenti sul territorio, ha scelto di schierarsi al fianco della presunta vittima. Da qui la richiesta di un chiarimento politico e istituzionale, accompagnata dall’invito a prendere una posizione netta su una vicenda che continua ad alimentare il dibattito pubblico.