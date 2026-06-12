SICUREZZA ESTIVA, AL VIA LE “NIBBIO” DELLA POLIZIA DI STATO: PATTUGLIE IN MOTO NELLE AREE DELLA MOVIDA

Con l'arrivo della stagione estiva e il conseguente aumento delle presenze nel centro cittadino e nei principali luoghi di aggregazione, la Questura di Teramo ha potenziato i servizi di controllo del territorio attraverso l'impiego delle pattuglie moto-montate “Nibbio” della Polizia di Stato.

Il servizio, disposto dal Questore Sorgonà, prevede l'utilizzo delle motociclette in dotazione agli operatori, che garantiranno una presenza ancora più capillare nelle zone maggiormente frequentate durante il periodo estivo. Grazie alla loro agilità e versatilità, le pattuglie saranno in grado di intervenire con maggiore rapidità e di raggiungere più facilmente le aree caratterizzate da intenso traffico pedonale e veicolare.

Le “Nibbio” saranno impiegate soprattutto nei punti più sensibili della città, con particolare attenzione alle aree interessate dalla movida estiva, ai luoghi di ritrovo dei giovani e agli spazi pubblici maggiormente frequentati. Tra le zone sottoposte a vigilanza rientrano il parco fluviale, la villa comunale, i vicoli del centro storico e tutte quelle aree che, per conformazione e affluenza, risultano difficilmente accessibili alle tradizionali autopattuglie.

L'iniziativa si inserisce nel più ampio piano di controllo del territorio predisposto dalla Questura di Teramo per la stagione estiva, con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza percepita dai cittadini e dai visitatori e assicurare una costante presenza delle forze dell'ordine nelle aree più frequentate della città.