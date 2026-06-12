VIDEO/ BOBCAT CONTROMANO IN VIA VINCENZO COMI, RESIDENTI ESASPERATI: «SUCCEDE CONTINUAMENTE, CHI CONTROLLA LA ZONA?»

Un Bobcat che percorre contromano via Vincenzo Comi a Teramo, mettendo a rischio la sicurezza di automobilisti e pedoni. È quanto segnalato da alcuni residenti, che denunciano una situazione che, a loro dire, non rappresenterebbe un episodio isolato. Secondo le testimonianze raccolte, mezzi da lavoro e veicoli continuerebbero a transitare in violazione delle norme di circolazione, alimentando preoccupazioni tra chi vive e frequenta quotidianamente la zona. L'ultimo episodio avrebbe riacceso le polemiche sulla necessità di maggiori controlli e di un monitoraggio più costante dell'area.

«Succede continuamente», lamentano alcuni cittadini, che chiedono l'intervento delle autorità competenti per verificare il rispetto delle regole e prevenire situazioni potenzialmente pericolose. Al centro delle segnalazioni c'è soprattutto la sicurezza stradale, in una strada interessata dal passaggio di residenti, lavoratori e pedoni. I cittadini si interrogano quindi sull'efficacia dei controlli nella zona e sollecitano una presenza più assidua delle forze dell'ordine e della polizia locale, affinché vengano accertate eventuali violazioni e adottati i provvedimenti necessari a garantire il rispetto del codice della strada.

GUARDA QUI