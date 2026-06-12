SI STRAPPA IL BRACCIALETTO ELETTRONICO DOPO L’ALLARME DELLA MADRE: 46ENNE AI DOMICILIARI

Doveva essere un intervento per scongiurare un gesto estremo, ma l'arrivo dei soccorritori ha fatto emergere un'altra violazione delle misure imposte dall'autorità giudiziaria. Un 46enne, già sottoposto a controllo tramite braccialetto elettronico, si è infatti strappato il dispositivo davanti ai carabinieri intervenuti nella sua abitazione dopo la richiesta di aiuto lanciata dalla madre.

La donna aveva contattato il numero unico di emergenza, preoccupata per le condizioni del figlio e per le minacce di suicidio che avrebbe manifestato poco prima. Sul posto sono arrivati rapidamente i militari dell'Arma, insieme ai vigili del fuoco e al personale sanitario del 118.

All'arrivo delle squadre di soccorso, però, la situazione è precipitata. L'uomo ha rimosso con forza il braccialetto elettronico che gli era stato applicato nell'ambito di una misura cautelare disposta dopo una vicenda giudiziaria legata a maltrattamenti e a una rapina commessa ai danni dell'ex compagna.

Una volta riportata la calma, il 46enne è stato accompagnato nella propria abitazione per gli accertamenti previsti. In attesa dell'installazione di un nuovo dispositivo di controllo, nei suoi confronti sono stati ripristinati gli arresti domiciliari. La manomissione del braccialetto elettronico, infatti, può comportare un aggravamento della misura cautelare fino alla detenzione in carcere.

Assistito dall'avvocata Maria Grazia Lepore, l'uomo era uscito dal carcere lo scorso 9 aprile dopo avere scontato una condanna a due anni di reclusione per la rapina ai danni dell'ex compagna e per l'inosservanza di precedenti provvedimenti dell'autorità giudiziaria.