È NATO GABRIELE, FIGLIO DEL MAESTRO DI SCI PAOLO DE LUCA: GLI AUGURI SPECIALI DI GUSTAV THÖENI

Fiocco azzurro per la famiglia De Luca. Alle 8.34 di ieri mattina è venuto alla luce il piccolo Gabriele, figlio di Paolo De Luca e della moglie Livia. Il neonato gode di ottima salute: alla nascita ha fatto registrare un peso di 3 chilogrammi e 290 grammi e una lunghezza di 50 centimetri, regalando una grande emozione ai genitori e a tutti i familiari. Tanti gli auguri giunti nelle prime ore dopo il lieto evento. Tra questi spiccano quelli di Gustav Thöeni, leggenda dello sci mondiale, che ha voluto far arrivare un pensiero speciale al piccolo Gabriele e ai suoi genitori. A Paolo, Livia e al nuovo arrivato giungano le più sentite felicitazioni e l'augurio di una vita ricca di salute, serenità e soddisfazioni. Benvenuto al mondo, Gabriele!