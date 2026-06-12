INVASIONE DI CAVALLETTE A CHIARETO: CASE PRESE D’ASSALTO DAGLI INSETTI

Un fenomeno tanto insolito quanto preoccupante sta interessando la frazione di Chiareto, dove dalla giornata di ieri numerose abitazioni sono state letteralmente invase da sciami di cavallette.

I residenti si sono trovati a fare i conti con la presenza massiccia degli insetti, che hanno occupato stanze, balconi, terrazzi e pareti delle case, creando notevoli disagi e rendendo particolarmente difficile la gestione della situazione.

L’allarme è stato immediatamente segnalato alle autorità competenti e i cittadini hanno richiesto l’intervento dell’Ufficio Ambiente del Comune. Sul caso si sta attivando il vice commissario della Polizia Locale, Calvarese, che sta seguendo gli accertamenti necessari per comprendere le cause di un fenomeno definito da molti come davvero “singolare”.

Al momento sono in corso le verifiche per individuare l’origine dell’invasione e valutare le misure più opportune da adottare. Tra le ipotesi al vaglio vi è quella di un trattamento di disinfestazione localizzato, che potrebbe rendersi necessario per contenere la proliferazione degli insetti ed eliminare il problema.

I residenti attendono ora risposte e interventi rapidi, mentre l’attenzione resta alta su un episodio che ha suscitato sorpresa e preoccupazione nell’intera comunità della frazione teramana.