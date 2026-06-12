IL SALUTO DEL SINDACO ALLA CENTENARIA DOMENICA SCORZETTI

Questo pomeriggio il Sindaco Gianguido D’Alberto ha portato i saluti e gli auguri della città alla centenaria Domenica Scorzetti. Per l’occasione, il primo cittadino le ha consegnato una targa a nome dell’Amministrazione Comunale. Nata a Torricella, in una famiglia molto numerosa, è cresciuta insieme a sei sorelle e un fratello. Sposata con Giuseppe De Laurentiis, ha dedicato la sua vita alla famiglia. Oggi ha festeggiato l'importante traguardo dei 100 anni, circondata dall'amore della figlia Marisa, dei nipoti Ascanio e Alessia e dei pronipoti Giacomo, Giulia e Gianluca, ricevendo il saluto del Sindaco a nome di tutta la città.