GIULIANOVA, ARRIVA IL ROBOT MANGIA-RIFIUTI: INAUGURATO IL D-POL PER RIPULIRE IL PORTO

È stato inaugurato questa mattina nella sede dell’Ente Porto di Giulianova il nuovo dispositivo D-POL, il robot acquatico destinato alla raccolta dei rifiuti galleggianti nelle acque portuali. Il macchinario entrerà in funzione nei prossimi giorni e rappresenta un importante strumento per la tutela ambientale e la salvaguardia del mare.

L’iniziativa, promossa dal sindaco Jwan Costantini, è stata realizzata grazie alla collaborazione tra l’Ente Porto Giulianova e il Lions Club Giulianova, con il cofinanziamento della Fondazione Tercas presieduta da Piero Di Felice. Fondamentale anche il contributo dell’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Giulianova e del comandante TV Valeria Di Mattia, che ha emanato un’apposita ordinanza per consentire l’utilizzo del dispositivo da parte del personale dell’Ente Porto.

Il D-POL è un sistema autonomo progettato per la pulizia e la protezione degli ambienti marini e costieri. Specializzato nella raccolta continua di rifiuti galleggianti, microplastiche e tracce di idrocarburi, trova impiego in porti, marine e specchi d’acqua chiusi.

Realizzato con una struttura in alluminio marinizzato e dotato di galleggianti laterali, il robot sfrutta una potente pompa interna che aspira l’acqua creando una corrente superficiale in grado di convogliare automaticamente i detriti all’interno di una rete di raccolta. Il sistema può filtrare oltre 36 metri cubi d’acqua ogni ora e operare per lunghi periodi senza la necessità di un controllo costante.

Oltre a raccogliere plastica, imballaggi e alghe, il D-POL è in grado di intercettare anche piccole chiazze di idrocarburi, contribuendo al miglioramento della qualità delle acque portuali.

Nel corso della cerimonia, il sindaco Costantini ha ricordato di aver conosciuto il dispositivo durante la Fiera di Genova dello scorso anno e di aver immediatamente sostenuto l’idea di installarlo a Giulianova. Ha quindi ringraziato l’Ente Porto, il Lions Club e la Fondazione Tercas per aver creduto nel progetto.

Soddisfazione è stata espressa anche dal comandante Valeria Di Mattia, che ha sottolineato come la tutela del mare e il contrasto all’inquinamento rappresentino attività centrali per la Guardia Costiera.

L’installazione del D-POL segna inoltre una novità assoluta per l’Abruzzo, trattandosi della prima esperienza di questo genere in un porto della regione.

Il presidente del Lions Club Giulianova, Gianluca Pomante, ha evidenziato l’importanza della collaborazione con l’Ente Porto, ringraziando i soci che hanno seguito da vicino il progetto. Il presidente della Fondazione Tercas, Piero Di Felice, ha invece ribadito la volontà dell’ente di sostenere iniziative innovative e orientate alla tutela dell’ambiente.

Durante l’incontro, il presidente dell’Ente Porto Valentino Ferrante e il consigliere di amministrazione Fabio Di Serafino hanno ricordato come la sostenibilità ambientale sia tra le priorità fissate fin dall’insediamento dell’attuale gestione, grazie anche alla collaborazione con il Comune di Giulianova, con l’assessore all’Ambiente Nausicaa Cameli e con la società Rieco.

L’entrata in funzione del D-POL rappresenta così un nuovo passo nel percorso intrapreso da Giulianova per la protezione del proprio ecosistema marino e per il miglioramento della qualità ambientale dell’area portuale.