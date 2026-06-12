FOTO/ ASSEMBLEA PUBBLICA DEL COMITATO DI QUARTIERE DI PUTIGNANO: AL CENTRO DEGRADO, SICUREZZA E SERVIZI

Nuovo appuntamento questa sera per i residenti del quartiere Putignano. Alle 20.30, nei giardini di via Antonio Di Pasquale, si terrà un’assemblea pubblica nata dalla volontà dei cittadini di confrontarsi direttamente con le istituzioni e con il gestore del servizio di igiene urbana sulle principali criticità della zona. All’incontro sono stati invitati il sindaco di Teramo, alcuni assessori comunali e i rappresentanti della Team, chiamati a rispondere alle richieste e alle segnalazioni dei residenti. Tra i temi principali che saranno affrontati durante la riunione figurano la mancanza di una sede fisica per il Comitato di Quartiere, la gestione dei rifiuti e il decoro urbano, con particolare attenzione alla programmazione e al potenziamento degli interventi di manutenzione nelle aree verdi, lungo le banchine stradali e nelle isole spartitraffico. Sul tavolo anche le questioni legate alla sicurezza e alla viabilità, con un aggiornamento sullo stato delle problematiche che interessano il quartiere. Il Comitato ha inoltre diffuso alcune fotografie per documentare quello che definisce un grave stato di incuria e degrado. Tra le situazioni segnalate figurano la prolungata inagibilità dell’ex scuola e della chiesa, strutture considerate punti di riferimento fondamentali per la vita sociale della comunità, il deterioramento del Cimitero di Putignano e di Villa Gesso, con l’ingresso principale e la cappella cimiteriale interessati da problemi strutturali, e la carenza di manutenzione del verde pubblico lungo marciapiedi e spartitraffico. Secondo i residenti, queste criticità incidono non solo sul decoro urbano ma anche sulla sicurezza stradale e sulle condizioni igieniche dell’intero quartiere. Per questo l’assemblea rappresenta un’occasione importante per ottenere chiarimenti e sollecitare interventi concreti da parte degli enti competenti.