“IL RUGBY HA BISOGNO DI UNA CASA”: SABATO 20 GIUGNO MANIFESTAZIONE IN PIAZZA DANTE

La comunità del rugby chiama a raccolta cittadini, famiglie, atleti, tecnici, ex giocatori e tutti coloro che credono nel valore educativo e sociale dello sport. L’appuntamento è per sabato 20 giugno, alle ore 18.00, in Piazza Dante, dove si terrà una manifestazione pubblica per chiedere una sede stabile e duratura per il rugby cittadino.

L’iniziativa nasce da un’esigenza considerata fondamentale da chi vive quotidianamente questo sport: poter contare su una casa certa, senza dover affrontare periodicamente l’incertezza legata alla disponibilità degli spazi e il rischio di perdere il luogo in cui allenarsi, giocare e crescere insieme.

Per la comunità rugbistica, infatti, un campo non rappresenta soltanto uno spazio destinato all’attività sportiva. È un luogo di formazione, dove bambini e ragazzi imparano il rispetto delle regole, il valore del sacrificio, la solidarietà e il senso di appartenenza. Un punto di riferimento capace di favorire aggregazione, inclusione e relazioni positive all’interno della comunità.

Con la manifestazione di Piazza Dante si vuole lanciare un messaggio costruttivo, rivolto alle istituzioni e alla cittadinanza: garantire al rugby una sede stabile che permetta di programmare il futuro con serenità, continuità e prospettive di crescita, senza dover vivere ciclicamente nell’incertezza.

Gli organizzatori sottolineano come l’evento non abbia carattere di contrapposizione, ma voglia essere un momento di partecipazione e testimonianza collettiva. Un’occasione per ribadire quanto il rugby rappresenti un patrimonio di valori, impegno e condivisione che merita di essere sostenuto e tutelato.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza. Perché, spiegano i promotori, garantire una casa al rugby significa investire nei giovani, nelle famiglie e in una comunità che continua a credere nella forza educativa dello sport.

L’appuntamento è dunque fissato per sabato 20 giugno alle ore 18.00 in Piazza Dante.