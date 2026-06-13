BORGHI DEL GRAN SASSO, IL FUTURO È… ”UNICO”



Strategie di rilancio, sviluppo sostenibile e valorizzazione delle comunità locali saranno al centro del convegno "Presente e futuro dei borghi del Gran Sasso", in programma giovedì nella sala Stauros del santuario di San Gabriele. L'iniziativa è promossa dalla rete "Unico-Gran Sasso", aggregazione che riunisce 22 Comuni del cratere sismico impegnati nella costruzione di percorsi condivisi per la crescita e la rigenerazione del territorio. Nel corso dei lavori verranno affrontati temi legati alla ricostruzione post-sisma, alle opportunità di sviluppo economico e alla valorizzazione delle risorse ambientali e culturali delle aree montane. Tra gli ospiti attesi figurano il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli e il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. Particolare attenzione sarà dedicata al progetto "Borghi del Gran Sasso", marchio nato per rafforzare l'identità del comprensorio e promuovere in modo unitario l'offerta turistica del territorio. «Vogliamo raccontare il percorso compiuto finora e i risultati ottenuti grazie alla collaborazione tra amministrazioni locali», ha spiegato il sindaco di Crognaleto, Orlando Persia, Comune capofila dell'iniziativa.