È ROCCO IL PASTORE ABRUZZESE DA PRIMATO MONDIALE



È Rocco Del Velino nove anni, il campione del mondo nella categoria veterani, confermando il prestigio raggiunto negli anni dopo numerosi riconoscimenti ottenuti in ambito nazionale ed europeo. Nuova Importante affermazione internazionale per l'allevamento "Del Velino Sirente" di Santa Jona, nel comune di Ovindoli, protagonista al World Dog Show 2026 ospitato a Bologna. Il risultato rappresenta un motivo di orgoglio per l'allevatore Mauro Di Fonzo e per l'intera comunità locale, che vede valorizzata una tradizione strettamente legata alla pastorizia e alla tutela del bestiame. La storia dell'allevamento affonda le proprie radici nei primi anni Ottanta, quando venne avviato un percorso di selezione dedicato al cane da pastore abruzzese, razza simbolo delle aree montane dell'Appennino centrale.