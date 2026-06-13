SCHIANTO TRA DUE MOTO, GRAVISSIMO UN MARESCIALLO



Una gita in motocicletta tra le strade del Gran Sasso si è trasformata in un dramma. Un sottufficiale della Guardia di Finanza a è ricoverato in gravi condizioni dopo un incidente avvenuto lungo la Statale 80. L'uomo, 59 anni, residente all’Aquila stava percorrendo la strada delle Capannelle in sella alla propria moto insieme al nipote ventenne quando è rimasto coinvolto in una collisione con un'altra due ruote guidata da un aquilano di 35 anni. Stando ai primi rilievi effettuati dai carabinieri di Montereale, il conducente del secondo motociclo avrebbe perso il controllo del mezzo affrontando una curva, finendo nella corsia opposta e urtando violentemente la moto del finanziere. L'impatto ha scaraventato a terra entrambi i conducenti e il giovane passeggero. A breve distanza viaggiava anche la figlia del militare che, riuscendo a frenare in tempo, avrebbe evitato il coinvolgimento nello schianto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l'elisoccorso. Le condizioni del 59enne sono apparse immediatamente critiche. Dopo un intervento chirurgico per le lesioni riportate al bacino e agli arti inferiori, l'uomo è stato trasferito nel reparto di Rianimazione, dove resta sotto stretta osservazione.



Foto elaborazione AI