OPERAIO TERAMANO MUORE IN CANTIERE A 33 ANNI



A Teramo viveva da più di dieci anni, era conosciuto e amato, Youssouf, l’operaio di 33 anni originario della Costa d'Avorio, vittima di un tragico incidente sul lavoro avvenuto nel cantiere dell'Anello dei Sibillini, nell'area del lago di Gerosa. Il giovane viveva da anni nel capoluogo aprutino, in un appartamento messo a disposizione dalla Caritas diocesana insieme ad altri connazionali ed era regolarmente occupato. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, l'operaio sarebbe stato colpito dalla benna di un escavatore durante alcune lavorazioni all'interno del cantiere. L'impatto si è rivelato fatale e ogni tentativo di soccorso si è purtroppo rivelato inutile. L'incidente si è verificato nell'ambito dei lavori per un depuratore dell'Anello dei Sibillini, infrastruttura considerata tra le opere più innovative nel settore della sicurezza idrica. Aperta l’inchiesta per chiarire la dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità.



foto archivio