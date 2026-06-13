BIMBA DI TRE ANNI DIMENTICATA PER ORE SULLO SCUOLABUS

Esattamente come a Montorio, 15 anni fa. Una bambina di tre anni è rimasta per diverse ore all'interno di uno scuolabus parcheggiato nell'autorimessa comunale dopo il termine del servizio di trasporto scolastico. Dimenticata. È successo a Pizzoli, secondo quanto emerso, la piccola aveva regolarmente raggiunto il mezzo che ogni mattina accompagna gli alunni alla scuola dell'infanzia paritaria "Paolo Del Tosto". Per ragioni ancora da chiarire, una volta arrivati a destinazione nessuno si sarebbe accorto che la bambina era rimasta a bordo. Il pulmino, terminato il giro, è stato successivamente riportato nella rimessa comunale e lasciato parcheggiato. Solo alcune ore più tardi, quando il personale scolastico ha constatato l'assenza della bambina in classe, sono scattate le verifiche che hanno portato al ritrovamento della minore ancora all'interno del veicolo. Fortunatamente la bambina non avrebbe riportato conseguenze fisiche, anche grazie al fatto che il mezzo si trovava in un'area coperta e non esposta direttamente alle alte temperature. Dopo il ritrovamento è stata affidata ai familiari e sottoposta ad accertamenti medici. La famiglia si è rivolta alla Procura per i Minorenni affinché venga fatta piena luce sull'episodio.





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