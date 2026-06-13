DOCENTE SPINTONATO A SCUOLA, SCATTANO 25 GIORNI DI ALLONTANAMENTO PER GLI STUDENTI

È arrivata la decisione del Consiglio d’Istituto del Peano-Rosa sulla vicenda che nelle scorse settimane ha coinvolto un insegnante di diritto dell’istituto tecnico, spintonato da alcuni studenti durante l’uscita dall’aula. Per tre ragazzi è stato disposto l’allontanamento dalla comunità scolastica per 25 giorni, accompagnato da un percorso educativo finalizzato alla riflessione sui fatti accaduti e al successivo reinserimento nel contesto scolastico.

La vicenda, che ha suscitato attenzione ben oltre i confini provinciali, ha portato a una revisione delle posizioni inizialmente esaminate. Se in un primo momento gli studenti coinvolti risultavano essere quattro, al termine dell’istruttoria uno dei ragazzi è stato escluso dai provvedimenti disciplinari, poiché ritenuto non direttamente coinvolto negli atti contestati.

Secondo quanto emerso, il docente sarebbe stato spinto mentre lasciava l’aula al termine della lezione. In seguito all’episodio l’insegnante si è recato al pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Omero per ricevere le cure necessarie e ha presentato denuncia, dando origine a un fascicolo aperto dalla Procura minorile dell’Aquila.

Nel corso della riunione del Consiglio d’Istituto sono state quindi definite le sanzioni nei confronti dei tre studenti. L’allontanamento dalla comunità scolastica decorrerà dal 29 giugno al 23 luglio 2026, in conformità con quanto previsto dal regolamento interno dell’istituto.

Durante questo periodo la scuola, in collaborazione con le famiglie e, se necessario, con i servizi territoriali e le associazioni convenzionate, attiverà un percorso educativo mirato a favorire la consapevolezza delle proprie azioni, la responsabilizzazione personale e il successivo reintegro degli studenti nella vita scolastica.

Restano ancora aperti due fronti della vicenda: da un lato l’indagine della magistratura minorile, avviata dopo la denuncia presentata dal docente; dall’altro le valutazioni scolastiche, in vista degli scrutini che saranno effettuati nelle prossime settimane.