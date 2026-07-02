VIDEO/ MADONNA DELLE GRAZIE, A SETTEMBRE RIAPRE IL SANTUARIO: COMPLETATA LA COPERTURA DI LARGO MADONNA DELLE GRAZIE, SI DA IL VIA AL SECONDO E TERZO LOTTO

Buone notizie per i fedeli e per la città di Teramo. Il santuario di Madonna delle Grazie dovrebbe tornare ad accogliere i visitatori e le celebrazioni nella prima settimana di settembre. Ad annunciarlo è stato il soprintendente Massimo Sericola, che ha fatto il punto sull'avanzamento dei lavori di recupero dell'importante edificio religioso. L'intervento procede secondo il cronoprogramma e una parte significativa delle opere è già stata completata. In particolare, si sono conclusi i lavori relativi al primo intervento sulla copertura, considerato fondamentale per mettere in sicurezza la struttura e consentire il prosieguo delle attività di restauro. Nel frattempo sono stati avviati un secondo e un terzo cantiere, necessari per portare a termine l'intero progetto di riqualificazione. Le opere riguardano il completamento degli interventi previsti e consentiranno di restituire alla città uno dei suoi luoghi di culto più rappresentativi. La Soprintendenza sta lavorando in stretta collaborazione con il Comune di Teramo per definire gli ultimi passaggi necessari alla riapertura. L'obiettivo condiviso è quello di rendere nuovamente fruibile il santuario già all'inizio di settembre, permettendo ai cittadini e ai numerosi fedeli di tornare a frequentare un edificio che rappresenta un punto di riferimento religioso, storico e culturale per l'intero territorio teramano. Se il cronoprogramma sarà rispettato, la prima settimana di settembre segnerà dunque la riconsegna del santuario alla comunità, ponendo fine a un periodo di chiusura reso necessario dagli interventi di recupero e messa in sicurezza.