VIDEO/ GIORNATA STORICA A TORTORETO: OLTRE 4 MILIONI PER IL PARCO ARCHEOLOGICO DELLE MURACCHE

Una giornata definita "storica" dal sindaco Domenico Piccioni e dall'assessore alla Cultura Giorgio Ripani ha segnato un passaggio decisivo per il futuro della Villa Rustica "Le Muracche". A quasi quarant'anni dalla scoperta del sito archeologico, Tortoreto si prepara infatti a vedere nascere un vero e proprio Parco Archeologico grazie a un investimento complessivo di oltre 4 milioni di euro destinato alla tutela, al restauro e alla valorizzazione di uno dei più importanti complessi archeologici della provincia di Teramo.

Il progetto è stato illustrato dalla Soprintendenza dal Rup Gilda Assenti, che ha fatto il punto sullo stato degli interventi destinati a rendere finalmente accessibile al pubblico l'antica villa romana, rinvenuta casualmente nel 1987. Le campagne di scavo, condotte tra il 1988 e il 2002, hanno riportato alla luce circa 1.675 metri quadrati del complesso, anche se si stima che l'insediamento originario si estendesse su oltre 3.700 metri quadrati.

La villa era articolata in due aree ben distinte: una parte produttiva dedicata alla lavorazione dell'uva e alla produzione del vino, collegata ai terreni agricoli circostanti, e una zona residenziale affacciata verso il mare, destinata all'abitazione del proprietario. Le due sezioni erano unite da un portico, del quale sono ancora visibili le fondazioni.

Per trasformare il sito in un moderno parco archeologico la Soprintendenza ha programmato due distinti interventi. Il primo, finanziato con 1 milione e 457 mila euro attraverso la programmazione straordinaria del Ministero della Cultura, interesserà la parte rustica della villa. Sono previsti il restauro delle strutture, la realizzazione di una grande copertura protettiva e la creazione di percorsi accessibili anche alle persone con disabilità. Dopo le indagini preliminari e i rilievi specialistici, il progetto esecutivo sarà completato nei prossimi mesi con l'obiettivo di affidare i lavori entro l'autunno del 2026.

Il secondo lotto, finanziato con 2 milioni e 600 mila euro del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, consentirà invece di completare il recupero dell'intera area archeologica. L'intervento prevede il rifacimento della copertura della parte residenziale, il restauro delle strutture antiche e il recupero dell'annesso agricolo in laterizio che sarà trasformato in centro di accoglienza per i visitatori e spazio espositivo. Anche in questo caso la progettazione è già in fase avanzata e l'affidamento dei lavori è previsto entro l'autunno del prossimo anno.

Il soprintendente Massimo Sericola ha evidenziato come il progetto rappresenti il risultato di un lungo lavoro condiviso con il territorio. «Le sfide progettuali sono state affrontate conciliando tutela e valorizzazione del bene. Grazie ai finanziamenti ottenuti sarà finalmente possibile restituire alla cittadinanza, dopo quasi quarant'anni dalla scoperta, uno dei siti archeologici più importanti della provincia di Teramo».

Per il sindaco Piccioni si tratta di «un passaggio storico» che restituisce alla comunità un patrimonio di straordinario valore e rafforza l'identità culturale del territorio, aprendo nuove prospettive di crescita turistica e culturale.

Anche l'assessore regionale Umberto D'Annuntiis ha sottolineato come l'investimento confermi l'impegno della Regione nella valorizzazione del patrimonio culturale quale motore di sviluppo del territorio.

Soddisfazione è stata espressa infine dall'assessore Ripani, che ha ringraziato la Soprintendenza per il lavoro svolto negli ultimi anni. Secondo l'amministrazione comunale, il percorso condiviso porterà finalmente alla nascita del Parco Archeologico della Villa Rustica "Le Muracche", destinato a diventare uno dei principali poli culturali e turistici dell'intera costa teramana.