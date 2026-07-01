FOTO/ DOPPIO AUTOVELOX ALL'USCITA DELLA GALLERIA PIANCARANI: SPUNTA UN FURGONE BIANCO, È GIALLO SUI CONTROLLI

Nuovo caso sulla sicurezza stradale lungo la provinciale all'uscita della galleria di Piancarani, dove già da tempo è al centro delle polemiche l'autovelox fisso installato dalla Provincia. Nelle ultime ore, proprio in corrispondenza dell'impianto, è comparso anche un furgone bianco anonimo dal quale verrebbero effettuati controlli della velocità con una telecamera. La presenza del mezzo ha suscitato numerosi interrogativi tra gli automobilisti, che si chiedono innanzitutto chi abbia disposto il controllo e quale ente lo stia effettuando. Il dubbio principale riguarda infatti la presenza di due sistemi di rilevazione della velocità praticamente nello stesso punto, circostanza che appare quantomeno insolita. Altre perplessità riguardano la segnalazione del controllo. Secondo quanto riferito da diversi automobilisti, non sarebbero presenti cartelli temporanei che preannuncino la postazione mobile, mentre all'esterno del mezzo sarebbe visibile soltanto una persona impegnata nell'utilizzo della telecamera. Resta da chiarire se si tratti di un controllo mobile regolarmente autorizzato, quale sia l'ente competente e se siano state rispettate tutte le prescrizioni previste dalla normativa in materia di presegnalazione e visibilità delle postazioni di rilevamento della velocità. Una situazione destinata inevitabilmente a far discutere, soprattutto perché il punto interessato è già oggetto di contestazioni da parte di molti utenti della strada proprio per la presenza dell'autovelox fisso. La comparsa di un'ulteriore postazione di controllo nello stesso tratto alimenta dubbi e richieste di chiarimento che ora attendono una risposta ufficiale da parte degli enti competenti.