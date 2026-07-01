RIPULITO DALLA TEAM IL PORTICATO DI VIA PO, INTANTO CAMBIA ORARI UN TURNO DI RACCOLTA

È tornata alla normalità la situazione nel porticato di via Po, dove negli ultimi giorni si era creato un accumulo di rifiuti che aveva suscitato indignazione tra i residenti e acceso il dibattito cittadino, fino alla presa di posizione della lista civica Innova Teramo. Già rilevato e segnalato dal consigliere delegato Emiliano Carginari, il problema è stato affrontato e nelle scorse ore la Teramo Ambiente è intervenuta con diversi passaggi di raccolta, rimuovendo completamente sacchi, mastelli e materiali abbandonati e restituendo decoro all'area. Alla base del problema ci sarebbe stato un mancato ritiro della plastica, dovuto a un disguido organizzativo. Un episodio che, tuttavia, avrebbe innescato un effetto domino: nei giorni successivi numerosi condomini hanno continuato a depositare nello stesso punto altri sacchi della raccolta differenziata e i relativi mastelli, trasformando un ritardo nella raccolta in una vera e propria "fiera del rifiuto". Va ricordato come un servizio di raccolta differenziata efficiente richieda la collaborazione di tutti e non si dovrebbero lasciare i rifiuti in maniera indiscriminata in caso di eventuali ritardi, evitando così situazioni di degrado che finiscono per penalizzare l'intera comunità. La TeAm ricorda inoltre che, in questi giorni, il servizio sta facendo i conti con una diversa organizzazione del lavoro imposta dall'ordinanza regionale contro il caldo. Il turno mattutino resta invariato, dalle 5 alle 11, mentre quello che normalmente si svolgeva dalle 11 alle 17 è stato spostato nella fascia serale, dalle 17 alle 23, per tutelare la salute degli operatori impegnati all'aperto durante le ore più calde della giornata. Una rimodulazione che potrebbe determinare qualche temporaneo ritardo nei passaggi previsti nelle ore centrali della giornata, ma che, sottolinea l'azienda, è indispensabile per garantire la sicurezza dei lavoratori. Nel frattempo la Teramo Ambiente assicura di essere impegnata a ridurre al minimo i disagi e a migliorare progressivamente l'efficienza del servizio, confidando anche nel senso civico dei cittadini per evitare il ripetersi di episodi come quello registrato in via Po.



