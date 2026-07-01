TRENI / NUOVI DISAGI SULLA CHIETI - PESCARA - TERAMO, COINCIDENZA SALTATA; VIAGGIATORI INFURIATI



Non si placano i disagi per gli studenti e il personale dell'Università "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara. Dopo l'ennesimo ritardo del treno regionale 4182, proveniente da Sulmona e diretto a Pescara Centrale, nella giornata di oggi si è verificato un ulteriore episodio che ha alimentato il malcontento tra i pendolari. Secondo quanto segnalato dai viaggiatori, il treno 4222, previsto in coincidenza alle 17:20, è partito senza attendere l'arrivo del convoglio in ritardo, lasciando a terra numerosi passeggeri diretti verso le rispettive destinazioni. L'episodio ha costretto i viaggiatori ad attendere il treno successivo, con inevitabili ritardi e ulteriori disagi.

L'accaduto si inserisce in un contesto già segnato dalle proteste per la soppressione del treno 19678 nei giorni feriali, una cancellazione che, secondo studenti, ricercatori, personale universitario e pendolari, ha ridotto sensibilmente le possibilità di collegamento tra Chieti e Pescara proprio nelle giornate in cui le alternative risultano più limitate.

Intanto prosegue la raccolta firme promossa dalla comunità universitaria e dai cittadini interessati per chiedere il ripristino del collegamento nei giorni feriali e una revisione dell'organizzazione del servizio ferroviario regionale. L'obiettivo è portare all'attenzione della Regione Abruzzo e degli enti competenti le criticità riscontrate quotidianamente dai viaggiatori, affinché vengano adottate soluzioni capaci di garantire coincidenze più affidabili e un servizio adeguato alle esigenze di studenti e lavoratori.

Per molti pendolari, quanto accaduto oggi rappresenta l'ennesima dimostrazione delle difficoltà che caratterizzano il trasporto ferroviario sulla tratta Chieti-Pescara. Un episodio che rafforza la richiesta di interventi concreti per migliorare un servizio considerato fondamentale per la mobilità dell'area metropolitana e della comunità accademica.

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