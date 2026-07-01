DELITTO CALDARELLI, PROCESSO RINVIATO ALL'8 LUGLIO PER LA RICOMPOSIZIONE DEL COLLEGIO

Si è aperta e chiusa nel giro di pochi minuti la prima udienza davanti alla Corte d'Assise di Teramo per il processo sull'omicidio di Martino Caldarelli, il dj 48enne di Isola del Gran Sasso ucciso nel luglio dello scorso anno. Il collegio ha disposto il rinvio dell'udienza all'8 luglio per consentire la ricomposizione della Corte con la sostituzione di alcuni componenti.

Un rinvio esclusivamente tecnico che non incide sul procedimento, destinato a entrare nel vivo la prossima settimana quando inizierà l'esame della vicenda che ha profondamente scosso la provincia di Teramo.

A processo sono chiamati Andrea Cardelli, 41 anni, di Corropoli, e Alessia Di Pancrazio, 26 anni, di Giulianova, entrambi detenuti con le accuse di omicidio aggravato dalla premeditazione, rapina e occultamento di cadavere.

La presenza dell'aggravante della premeditazione, contestata dalla Procura, ha escluso la possibilità di accedere al rito abbreviato. I difensori avevano infatti chiesto l'esclusione dell'aggravante per poter avanzare la richiesta del giudizio alternativo, ma il giudice aveva dichiarato l'istanza inammissibile, disponendo il rinvio a giudizio davanti alla Corte d'Assise.

Secondo l'accusa, Martino Caldarelli venne attirato con un appuntamento organizzato attraverso i social network, quindi assassinato all'interno dell'abitazione della coppia. Gli accertamenti medico-legali hanno stabilito che la vittima fu raggiunta da quattro coltellate, una delle quali recise la vena giugulare provocando un'emorragia fatale. Successivamente sarebbe stata colpita anche con una pala e infine il corpo sarebbe stato nascosto in un laghetto nelle campagne di Corropoli, legato a un tronco nel tentativo di impedirne il ritrovamento.

Nel corso delle indagini Alessia Di Pancrazio aveva indicato agli investigatori il luogo dove si trovava il cadavere. Davanti al giudice aveva sostenuto di non aver partecipato all'omicidio, affermando di aver assistito all'aggressione e di aver tentato inutilmente di fermare il compagno, dichiarando di aver agito successivamente perché terrorizzata dalle minacce ricevute. Andrea Cardelli, invece, si è sempre avvalso della facoltà di non rispondere.

I familiari della vittima si sono costituiti parte civile nel processo, mentre non lo ha fatto l'uomo disabile che, secondo l'accusa, pochi giorni prima dell'omicidio sarebbe stato sequestrato e rapinato dalla stessa coppia in un episodio ritenuto dagli inquirenti strettamente collegato alla ricostruzione della pericolosità degli imputati.

L'8 luglio, con la Corte nuovamente composta, il processo entrerà nel vivo con l'avvio della fase dibattimentale che dovrà ricostruire uno dei delitti più efferati avvenuti negli ultimi anni nel Teramano.

Nella foto il laghetto dove fu trovato il corpo di Caldarelli