FOTO/ AUTO IN FIAMME A ROSETO, MERCEDES DISTRUTTA DALL'INCENDIO

Nel primo pomeriggio di oggi, una squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Roseto degli Abruzzi è intervenuta in via Petronilla a seguito dell'incendio di un veicolo. Le fiamme hanno completamente avvolto una Mercedes Station Wagon, provocando un'intensa e alta colonna di fumo nero visibile a distanza. Il conducente del mezzo, accortosi tempestivamente dello sviluppo dell'incendio, è riuscito ad accostare l'auto sul lato della carreggiata, scendendo rapidamente dal veicolo e posizionandosi in una zona sicura, rimanendo illeso.

I Vigili del Fuoco, giunti sul posto con un'autopompa e un fuoristrada dotato di modulo antincendio, hanno provveduto a estinguere rapidamente le fiamme. Successivamente, il personale ha effettuato le operazioni di bonifica e messa in sicurezza del mezzo, che è stato poi rimosso da un carroattrezzi. Sul posto, per quanto di propria competenza e per la gestione della viabilità, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Roseto degli Abruzzi.