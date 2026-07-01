CALDO KILLER IN ABRUZZO, QUARTA VITTIMA IN SPIAGGIA IN POCHI GIORNI: MUORE UN 77ENNE

L'ondata di calore che sta investendo l'Abruzzo continua a far registrare conseguenze drammatiche. Un uomo di 77 anni è morto sulla spiaggia di San Salvo dopo essere stato colto da un improvviso malore, probabilmente favorito dalle temperature elevate che da giorni stanno interessando l'intera regione.

La tragedia si è consumata nei pressi della zona del biotopo costiero. L'anziano stava passeggiando lungo la battigia quando si è improvvisamente accasciato sulla sabbia, perdendo conoscenza davanti ai bagnanti. È stato immediatamente lanciato l'allarme e sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Ogni tentativo, però, si è rivelato inutile.

Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e il personale della Guardia Costiera per gli accertamenti di competenza.

Si tratta del quarto decesso avvenuto sulle spiagge abruzzesi nell'arco di poco più di una settimana, una tragica sequenza che coincide con il periodo di caldo estremo.

Il 30 giugno, a Cologna Spiaggia, un pensionato di 67 anni residente a Ortisei era morto dopo aver accusato un malore mentre si trovava in mare. Il 26 giugno, sulla spiaggia di Montesilvano, un uomo di 81 anni, residente in provincia dell'Aquila, era stato colpito da un malore fatale a riva. Due giorni prima, il 24 giugno, un turista marchigiano di 87 anni aveva perso la vita mentre passeggiava sul bagnasciuga di Giulianova. Il 23 giugno, infine, un turista pugliese di 83 anni era deceduto a Montesilvano a causa di un arresto cardiaco.

Le autorità sanitarie continuano a raccomandare la massima prudenza, soprattutto per anziani e persone fragili, invitando a evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata e a mantenersi costantemente idratati. Nelle prossime ore sono attesi temporali an che violenti in tutta la Regione.