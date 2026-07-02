INCREDIBILE: SCOPERTO A TERAMO IL PRIMO MURALES... TRIDIMENSIONALE





C'è chi realizza murales tridimensionali con illusioni ottiche capaci di lasciare a bocca aperta. E poi c'è Teramo, che riesce a fare un passo oltre, inventando probabilmente il primo murales 3D "interattivo" del pianeta. Sulla parete della scuola di Sant'Atto, sono dipinti alcuni bambini. L'effetto prospettico è così riuscito che sembra davvero stiano allungando le mani verso un oggetto reale. Peccato che quell'oggetto non sia un palloncino, un libro o un simbolo di speranza, ma un cassonetto per la raccolta degli abiti usati, vandalizzato e ridotto a discarica. Il risultato è surreale. Sembra davvero che i bambini del murales stiano sostenendo il contenitore con tutte le loro forze, quasi cercando di impedirgli di crollare sotto il peso dell'incuria. Sembra talmente vero... perché è vero. Così, un'opera pensata per riqualificare uno spazio finisce così per dialogare con un arredo urbano che racconta tutt'altra storia. Il paradosso è tutto qui: da una parte un murales colorato che invita a guardare il futuro con gli occhi dei bambini, dall'altra un cassonetto malmesso.